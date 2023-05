New Parliament: नए संसद भवन में प्रवेश करते ही पीएम का किया गया जोरदार स्वागत, मोदी-मोदी नाम के लगे नारे

नई दिल्ली, एजेंसी। "मोदी" "मोदी" के नारों के बीच और खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को नए संसद भवन में प्रवेश किए। पीएम मोदी आज सुबह नए संसद भवन का उद्घाटन किए।

दूसरे चरण के उद्घाटन समारोह के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन के कक्ष में पहुंचे। समारोह का पहला चरण आज सुबह वैदिक अनुष्ठानों और 'सर्व धर्म प्रार्थना' समारोह के साथ शुरू हुआ।

PM Modi gets a thunderous welcome in the new, majestic and magnificent building of the Parliament!#MyParliamentMyPride pic.twitter.com/y32O6p91U2