कांग्रेस को उनकी भाषा मुबारक, मैं अपना काम करता रहूंगा: मोदी

कांग्रेस द्वारा कहीं गयी बातों को गुजरात के लिए अपमानजनक बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की मानसिकता मुगलों जैसी हो गयी है।

सूरत (एएनआई)। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार के अंतिम दिन गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच तीखी नोकझोंक हुई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर द्वारा पीएम के बारे में अपशब्द का प्रयोग करने पर सियासी पारा चढ़ गया। इन आरोपों पर पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस मुगलों की मानसिकता से ग्रस्त पार्टी है।

प्रधानमंत्री ने कहा, कांग्रेस नेता ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जो लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं है। सबसे अच्छे संस्थान से शिक्षा ग्रहण करने वाले एक कांग्रेसी नेता ने डिप्लोमैट के तौर पर काम किया, वह कैबिनेट में मंत्री के तौर पर कार्यरत थे उन्होंने कहा- मोदी ‘नीच’ है। यह अपमानजनक है। यह कुछ और नहीं मुगलों की मानसिकता है।



मणिशंकर के बयान पर राहुल का जवाब

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मणिशंकर अय्यर के बयान को खारिज करते हुए कहा कि मैं और कांग्रेस पार्टी इस बयान से सहमत नहीं हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वे माफी मागेंगे। साथ ही राहुल ने कहा कि भाजपा और पीएम लगातार कांग्रेस के खिलाफ गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं।

BJP and PM routinely use filthy language to attack the Congress party. The Congress has a different culture and heritage. I do not appreciate the tone and language used by Mr Mani Shankar Aiyer to address the PM. Both the Congress and I expect him to apologise for what he said. — Office of RG (@OfficeOfRG) December 7, 2017

गरीबों के लिए काम करता रहूंगा

पीएम मोदी ने कहा, वे हमें नीच कह सकते हैं- हां मैं समाज के गरीब वर्ग से आता हूं और गरीबों के साथ समय बिताता हूं। मैं दलित, गरीबों और ओबीसी के लिए ही काम करता रहूंगा। उन्हें उनकी बातें मुबारक मैं अपना काम करता रहूंगा। पीएम ने कहा इस अपमान का जवाब गुजरात की जनता देगी। आप सबने मुझे देखा है- मैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहा हूं। क्या किसी को मेरे कारण शर्म से सिर झुकाना पड़ा है क्या मैंने कोई शर्मनाक काम किया है?

Yes, they called me 'Neech' but our value systems are strong. We have nothing to say to such elements. Our answer will come through ballot box. We have seen enough insults from them. They insulted me when I was CM. They called me 'Maut Ka Saudagar' & wanted to jail me: PM Modi pic.twitter.com/XNxyeTKBb7

इसके अलावा पीएम ने जनता से वादा किया कि लोगों को लगातार बिजली नहीं मिलती। जब भाजपा को सेवा का मौका मिलेगा हम बिजली की सुविधा सुनिश्चित कराएंगे। सूरत के लिए मांग लंबित थी और वह भाजपा ही है जिसने इनपर काम किया है।

अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर का उद्घाटन

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्‍ली में डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने अंबेडकर के आदर्शों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की बात कही। प्रधानमंत्री विपक्षियों पर हमला करना नहीं भूले, उन्होंने राहुल की शिवभक्ति पर हमला करते हुए कहा- जो राजनीतिक दल बाबासाहब का नाम लेकर वोट मांगते हैं उन्हें तो शायद ये पता भी नहीं होगा, खैर उन्‍हें आज कल बाबा साहब नहीं बाबा भोले जरा ज्‍यादा नजर आ रहे हैं। उन्‍होंने आगे कहा, इस सरकार में योजनाओं में देरी को आपराधिक लापरवाही माना जाता है। इस सेंटर को बनाने का निर्णय 1992 में लिया गया था लेकिन 23 साल तक कुछ नहीं हुआ। उन्‍होंने राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक तंत्र में बदलने की बात भी की। इस क्रम में भीम एप व सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रमों उज्‍जवला योजना, जनधन योजना व रुपे कार्ड की भूमिका की तारीफ की।

भीम एप अंबेडकर के आर्थिक विजन को श्रद्धांजलि

प्रधानमंत्री ने युवा पीढ़ी को बदलाव का सारा श्रेय देते हुए कहा, ‘देश के बदलाव का पूरा श्रेय युवा पीढ़ी को जाता है और उनतक अंबेडकर के विचार पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।‘ प्रधानमंत्री ने कहा, 'बाबा साहब के सपनों को हमारी सरकार ने पूरा किया। भीम एप उनके आर्थिक विजन को श्रद्धांजलि है।'

अंबेडकर से जुड़े स्‍थलों को बनाया जा रहा तीर्थ

बाबा साहब के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण स्थलो को तीर्थ के रूप में विकसित किया जा रहा है। दिल्ली के अलीपुर में जिस घर में बाबा साहेब का निधन हुआ, वहां डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण किया जा रहा है। इसी तरह मध्य प्रदेश के महू में, जहां बाबा साहब का जन्म हुआ उसे भी तीर्थ के तौर पर विकसित किया जा रहा है। लंदन के जिस घर में बाबा साहब रहते थे, उसे भी खरीदकर महाराष्ट्र की भाजपा सरकार एक मेमोरियल के तौर पर विकसित कर रही है।

अंबेडकर के ऋणी हैं हम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा, बाबा साहब की अद्भुत शक्ति थी कि उनके जाने के बाद बरसों तक राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को मिटाने का प्रयास किया गया, लेकिन बाबा साहेब के विचारों को लोग जनमानस के चिंतन से हटा नहीं पाए। जिस परिवार के लिए ये सब किया गया, उस परिवार से ज्यादा लोग आज बाबा साहब से प्रभावित हैं। बाबा साहब का राष्ट्र निर्माण में जो योगदान है, उस वजह से हम सभी उनके ऋणी हैं।

राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र बनाना है

उन्‍होंने कहा, ‘जाति के नाम पर बंटकर देश का विकास नहीं हो सकता है। राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र बनाना है। समाजिक लोकतंत्र समानता का मंत्र है।‘

सरकार की योजनाओं ने मिटाए सामाजिक भेदभाव

प्रधानमंत्री ने सरकार द्वारा शुरू की गयी योजनाओं के नाम भी गिनाए। उन्‍होंने कहा, ‘रुपे कार्ड से गरीब पैसे निकालता है। जनधन योजना से देश के गरीबों को बैंकिंग सिस्‍टम से जोड़ा। उज्‍जवला योजना ने सामाजिक भेदभाव मिटा दिया। पीएम मोदी ने कहा, बाबा साहब अंबेडकर की जन्‍म स्‍थली को तीर्थस्‍थल के भांति विकसित किया जा रहा है। जन-जन तक उनके विचारों को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जन-जन तक उनके विचारों को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है।‘

अलग-अलग पंचों के बावजूद हो जाएंगे एक

उन्‍होंने आगे कहा, एक हुए बगैर यह विशाल देश नहीं रह सकता है। अलग अलग पंचों के बावजूद हम एक हो जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भीम एप बाबा साहब के आर्थिक विजन को श्रद्धांजलि है। उन्‍होंने कहा, बाबा साहब का जीवन संघर्षों से भरा था। हम बाबा साहब के सपनों को पूरा नहीं कर पाए हैं। नागपुर में दीक्षा भूमि को विकसित किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी ने आज सुबह ट्विट के जरिए बताया कि वे गुजरात में भाजपा के एससी एसटी मोर्चा के कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। साथ ही सूरत में डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर का उद्घाटन करेंगे और एक रैली को संबोधित करेंगे। ‘ऑडियो ब्रिज’ टेक्‍नोलॉजी के जरिए प्रधानमंत्री पार्टी कार्यकर्ताओं से उनके मोबाइल फोन पर जुड़ेंगे और सीधे तौर पर राज्‍य में एससी व एसटी यूनिट के विभाग प्रमुखों से बातचीत करेंगे।

At 10 AM today, will interact with @BJP4Gujarat SC, ST Morcha Karyakartas and Karyakartas belonging to coastal areas of Gujarat. At 11 AM will inaugurate the Dr. Ambedkar International Centre and will then go to Surat, where I will address a rally.

— Narendra Modi (@narendramodi) December 7, 2017

दीवाली पर मोदी ने गुजरात में टेलीकांफ्रेंसिंग के जरिए लगभग 23,000 भाजपा कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी थी। उन्‍होंने अपने संसदीय विधानसभा क्षेत्र उत्‍तर प्रदेश के वाराणसी में भी टेलीकांफ्रेंसिंग के जरिए करीब 2,000 पार्टी कार्यकर्ताओं से बात की थी। 182 सदस्‍यीय गुजरात विधानसभा का चुनाव दो चरणों में 9 व 14 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। इसके लिए वोटों की गिनती 18 दिसंबर को होगी।

