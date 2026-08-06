PM स्वानिधि योजना से स्ट्रीट वेंडर्स को फायदा, 77 लाख विक्रेताओं को मिला ₹18475 करोड़ का कर्ज  

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सरकार ने राज्यसभा को बताया कि लगभग 77 लाख सड़क विक्रेताओं ने इस वर्ष 12 जुलाई तक प्रधानमंत्री स्वानिधि योजना के तहत 1.15 करोड़ बिना संपत्ति के कार्यशील पूंजी ऋण प्राप्त किए हैं, जिनकी कुल राशि 18,475 करोड़ रुपये से अधिक है।

केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को एक लिखित उत्तर में कहा कि 'प्रधानमंत्री सड़क विक्रेता आत्मनिर्भर निधि' (पीएम स्वानिधि) योजना एक जून, 2020 को शहरी सड़क विक्रेताओं को बिना संपत्ति के कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।

पुनर्गठित योजना के तहत रेहड़ीवालों को 12 महीने, 18 महीने और 36 महीने में चुकाने के लिए क्रमशः 15,000 रुपये, 25,000 रुपये और 50,000 रुपये के तीन किस्तों में कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान की जाती है। पेंशनरों की शिकायतों के निवारण का औसत समय 21 दिन केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि पेंशनरों की शिकायतों की वास्तविक समय में निगरानी करने वाली एक आनलाइन प्रणाली ने औसत निवारण समय को लगभग 21 दिन तक सुधारने में मदद की है। केंद्रीय पेंशन शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली ने केंद्रीय सरकार के पेंशनरों के लिए पेंशन से संबंधित शिकायतों के निवारण की पारदर्शिता, जवाबदेही और समय पर वितरण को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा दिया है।

यह प्रणाली वास्तविक समय में निगरानी, समयबद्ध निवारण और मंत्रालयों और विभागों द्वारा निरंतर निगरानी की अनुमति देती है, जिससे देरी कम होती है और औसत निवारण समय लगभग 21 दिन तक सुधारता है। टेलीकाम कंपनियों पर 1.9 करोड़ रुपये का जुर्माना नई दिल्ली : वित्त वर्ष 2026 में सेवा गुणवत्ता मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए टेलीकाम आपरेटरों पर कुल 1.9 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। संचार राज्य मंत्री पेम्मसानी चंद्रशेखर ने राज्यसभा में कहा कि भारतीय टेलीकाम नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की सेवा गुणवत्ता विनियमन के अनुसार, जहां भी निर्धारित मानक पूरे नहीं होते हैं, सेवा प्रदाता से अनुपालन के लिए स्पष्टीकरण मांगा जाता है।

खबरें और भी







मंत्री द्वारा साझा किए गए विवरण के अनुसार, बीएसएनएल पर 57.5 लाख रुपये का अधिकतम जुर्माना लगाया गया। इसके बाद एयरटेल पर 48 लाख रुपये, एमटीएनएल पर 37 लाख रुपये, वोडाफोन आइडिया पर 31 लाख रुपये और रिलायंस जियो पर 17 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।

केन-बेतवा परियोजना पर शिकायतें केंद्रीय जनजातीय मामलों मंत्रालय ने लोकसभा में बताया कि उसे मध्य प्रदेश में केन-बेतवा नदी-लिंक परियोजना के कारण लोगों के स्थानांतरण के संबंध में कई प्रतिनिधित्व प्राप्त हुए हैं और इन्हें राज्य सरकार और संबंधित जिला प्रशासन को जांच और कार्रवाई के लिए भेजा गया है।