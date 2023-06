Modi In DU: 'नॉर्थ और साउथ कैंपस के चटखारे', छात्रों से बोले PM- नूडल्स और मोमोज का न बदलें स्वाद

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में शिरकत की और छात्रों से कहा कि हर चीज को पूरी तरह से मत बदलिए, कुछ चीजों को बिल्कुल वैसे ही छोड़ दीजिए जिस प्रकार वो है।

दरअसल, प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि नॉर्थ और साउथ कैंपस के आसपास स्थित खाद्य स्टॉलों पर व्यंजनों का स्वाद अपरिवर्तित रहना चाहिए।

प्रधानमंत्री मोदी ने समापन समारोह को संबोधित करते हुए विश्वविद्यालयों द्वारा नवाचारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक रोडमैप तैयार करने के विषय पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि सबकुछ पूरी तरह से मत बदलो। कुछ चीजों को वैसे ही छोड़ दें जैसे वे हैं।

नॉर्थ कैंपस में पटेल चेस्ट की चाय और नूडल्स, साउथ कैंपस में चाणक्य के मोमोज का उल्लेख करते हुए उन्होंने छात्रों से कहा कि आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका स्वाद नहीं बदलना चाहिए।

बता दें कि दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ और साउथ कैंपस घूमने-फिरने के लिए भी जाने जाते हैं, जहां पर न सिर्फ छात्र बल्कि अन्य लोग भी अक्सर आते जाते हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली विश्‍वविद्यालय के शताब्‍दी समारोह के हिस्सा लेने के लिए 'दिल्ली मेट्रो' की सवारी की। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर मेट्रो यात्रा की तस्वीरें साझा की। साथ ही लिखा, दिल्ली मेट्रो से दिल्ली विश्वविद्यालय के कार्यक्रम के लिए जाते समय। युवाओं को अपने सहयात्री के रूप में पाकर खुश हूं।

On the way to the DU programme by the Delhi Metro. Happy to have youngsters as my co-passengers. pic.twitter.com/G9pwsC0BQK— Narendra Modi (@narendramodi) June 30, 2023