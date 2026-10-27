पीएम मोदी आज इमर्जिंग साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कान्क्लेव का करेंगे उद्घाटन, 12 विषयों पर होगी चर्चा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मंगलवार को को राष्ट्रीय राजधानी में इमर्जिंग साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कान्क्लेव (ईएसटीआईसी) का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में देश-विदेश के विज्ञानी, उद्योग जगत के विशेषज्ञ, नीति निर्माता और स्टार्टअप के प्रतिनिधि जुटेंगे और उभरती प्रौद्योगिकियों तथा भारत की विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार संबंधी प्राथमिकताओं पर मंथन करेंगे।

27 से 29 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), जैव प्रौद्योगिकी, विनिर्माण, स्वास्थ्य, ऊर्जा, जलवायु और समुद्र विज्ञान सहित 12 विषयों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य नई तकनीकों के विकास और वैज्ञानिक उपलब्धियों को व्यावहारिक उपयोगों में बदलने के तरीकों पर विचार करना है ताकि वैज्ञानिक उपलब्धियों का लाभ आम लोगों तक पहुंचे।

सम्मेलन में भारत की स्वदेशी तकनीकों और वैज्ञानिक उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। अत्याधुनिक तकनीक पर काम करने वाले करीब 150 स्टार्टअप अपने उत्पाद प्रदर्शित करेंगे। प्रदर्शनी दूसरे दिन से आम लोगों के लिए भी खुली रहेगी।