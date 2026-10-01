पीएम मोदी ने की कैप्टन स्मित मछार के परिवार से बात, कहा- हर संभव मदद करेंगे

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्लाईदुबई फ्लाइट के रियल हीरो कैप्टन स्मित मछार की पत्नी और माता-पिता से बात की है। पीएम ने कैप्टन स्मित की बहादुरी की तारीफ की।

समाचार एजेंसी एएनआइ को भारत सरकार के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारतीय मिशन हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं।

बुधवार को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई फ्लाइट में बड़ा हादसा होने से टल गया। इस फ्लाइट को भारतीय कैप्टन स्मित मछार और ओमान का पायलट उड़ा रहे थे।

फ्लाइट के टेक-ऑफ के बाद ओमान के पायलट ने प्लेन को क्रैश कराने की कोशिश की। कैप्टन मछार ने जब उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश की तो उस ओमान के पायलट ने भारतीय पायलट पर चाकू से हमला कर दिया।

कैप्टन मछार इस हमले में घायल हो गए, लेकिन उन्होंने प्लेन को क्रैश नहीं होने दिया और 27 बच्चों समेत 174 यात्रियों की जान बचाई। कैप्टन मछार की इसी बहादुरी की तारीफ भारत के प्रधानमंत्री मोदी से लेकर इजरायल के पीएम नेतन्याहू भी कर रहे हैं।

पीएम मोदी ने स्मित मछार की बहादुरी की तारीफ कैप्टन स्मित मछार की बहादुरी को लेकर पीएम मोदी ने आज गुरुवार सुबह भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया था। कैप्टन मछार ने दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई फ्लाइट को क्रैश होने से बचाया था। इस फ्लाइट में 174 यात्री सवार थे।

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'कैप्टन स्मित मछार एक हीरो हैं। बेहद खतरनाक हालात और गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद, उन्होंने दूसरों की जान बचाने के लिए जबरदस्त हिम्मत और अटूट संकल्प दिखाया।' प्रधानमंत्री ने आगे लिखा, 'उनकी बहादुरी से सैकड़ों लोगों की जान बची और एक बड़ी त्रासदी टल गई। भारत को कैप्टन मछार पर गर्व है। हम उनके जल्द ठीक होने, नई ताकत पाने और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं।'