'कई जिंदगियां तबाह हुईं, कई परिवार उजड़े', पीएम मोदी ने देश विभाजन के पीड़ितों को किया याद

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 14 अगस्त 1947 को हुए देश के बंटवारे के पीड़ितों को शुक्रवार को याद किया। देश के विभाजन के बाद हुए दंगों और विस्थापन के दौरान जान गंवाने वालों की स्मृति में केंद्र सरकार 2021 से 14 अगस्त को ‘विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस’ के रूप में मना रही है।

प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया, हम ‘विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस’ मना रहे हैं। यह इतिहास का ऐसा क्षण था, जिसने कई जिंदगियां तबाह कर दीं, कई परिवार उजड़ गए। उन सभी देशवासियों का हृदय से नमन जिन्होंने उस वीभत्स दौर से निकलकर देश की प्रगति में अमूल्य योगदान दिया।

पीएम ने आगे लिखा, 'उन्होंने अपने साहस और सामर्थ्य से दिखाया कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी संकल्पों को सिद्ध किया जाता है। इन लोगों का जीवन सभी को मानवीय जिजीविषा की शक्ति की याद दिलाता है। आइए, सद्भावना और एकजुटता की राष्ट्रीय भावना को और सशक्त करें।'

कांग्रेस की देन है देश के बंटवारा का दंश : अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश के बंटवारा का दंश कांग्रेस की देन है। 14 अगस्त का दिन इतिहास के उस क्रूरतम अध्याय का साक्षी है, जिनमें लाखों लोगों को जीवन गंवाना पड़ा।

शाह ने पोस्ट किया, देश के बंटवारे का यह दंश, जो कांग्रेस की देन है, उसे इतिहास कभी भूल नहीं पाएगा। इस विभीषिका में अपने प्राण गंवाने वाले और अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष करने वाले सभी लोगों को नमन करता हूं।

मोदी सरकार विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के माध्यम से इस त्रासदी की स्मृतियों को युवा पीढ़ी तक पहुंचा रही है ताकि देश को फिर से तोड़ने वाली ताकतें कभी सफल न हो सकें और ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ हमारा सर्वोच्च ध्येय बने।

कांग्रेस की नीतिगत भूलों ने मां भारती के स्वाभिमान को पहुंचाई गहरी चोट भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर उन सभी पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने देश के विभाजन के दौरान अकल्पनीय त्रासदियों का सामना किया।