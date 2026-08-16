पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस की सुबह गाय-मोर को खिलाया खाना, शेयर किया प्यारा वीडियो

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपनी सुबह की दिनचर्या की एक झलक साझा की। उन्होंने भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए लाल किले जाने से पहले गायों और मोरों को खाना खिलाते हुए अपना एक वीडियो पोस्ट किया।

इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जानवरों को खाना खिलाना उनकी रोज की दिनचर्या का हिस्सा है और उन्हें शायद यह एहसास हो गया था कि वह स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के लिए सामान्य समय से जल्दी निकल रहे हैं।

'मुझसे मिलने आए मेरे दोस्त' पीएम मोदी ने लिखा, "हर सुबह अपने दोस्तों को खाना खिलाना मेरी रोज की दिनचर्या है। कल सुबह उन्हें किसी तरह पता चल गया कि मैं जल्दी निकल रहा हूं, इसलिए जब मैं लाल किले के लिए निकल रहा था तो वे मुझसे मिलने आए।"

वीडियो में प्रधानमंत्री को ऐतिहासिक स्मारक के लिए निकलने से पहले अपने 7, लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास पर जानवरों के साथ समय बिताते हुए दिखाया गया। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए पारंपरिक पोशाक पहनी हुई थी। पीएम मोदी ने अपनी पोस्ट के आखिर में कहा, "हमेशा की तरह खास!"