PM Modi Interview: 'उन्हें संविधान पढ़ लेना चाहिए...', जेल वाले दावे पर पीएम मोदी ने दिया केजरीवाल को जवाब

गाली देना विपक्ष का स्वभाव बन गया है- पीएम मोदी

चुनाव प्रचार के दौरान निजी हमलों के बारे में पूछे जाने पर पीएम मोदी ने कहा कि जहां तक मोदी का सवाल है, पिछले 24 साल से लगातार गालियां खाने के बाद मैं 'गाली प्रूफ' बन गया हूं। मुझे 'मौत का सौदागर' और 'गंदी नाली का कीड़ा' किसने कहा? संसद में हमारी पार्टी के सदस्य ने हिसाब लगाया और 101 गालियां गिनाईं, तो चाहे चुनाव हो या न हो, ये लोग (विपक्ष) मानते हैं कि गाली देने का अधिकार सिर्फ उन्हें है और वे इतने हताश हो गए हैं कि अब गाली देना उनका स्वभाव बन गया है।

विपक्ष के पास उनके आरोपों का क्या है सबूत?- PM

विपक्ष के इस आरोप पर कि उन पर (विपक्ष पर) दबाने के लिए ईडी, सीबीआई और आईटी का इस्तेमाल किया जा रहा है, इस सवाल के जवाब में पीएम मोदी ने कहा कि जो ये कूड़ा फेंक रहा है उससे पूछो, तुम जो कह रहे हो उसका सबूत क्या है?...मैं इस कूड़े को खाद में बदल दूंगा और इससे देश के लिए कुछ अच्छी चीजें पैदा होंगी... जब मनमोहन सिंह 10 साल तक सत्ता में थे, तब 34 लाख रुपये जब्त किए गए थे और वर्तमान में पिछले 10 वर्षों में ईडी ने 2,200 करोड़ रुपये जब्त किए हैं। जो 2200 करोड़ रुपये देश में वापस लाया उसका सम्मान होना चाहिए न कि दुर्व्यवहार। जिसका पैसा गया वह गाली दे रहा है...इसका मतलब है कि जिसका पैसा चुराने में हाथ है वह पकड़े जाने पर थोड़ा चिल्लाएगा...आज एक सरपंच को चेकबुक पर हस्ताक्षर करने का अधिकार है लेकिन देश के प्रधानमंत्री को नहीं है...मोदी सरकार ने अपने अधिकारियों से कहा है कि मेरी सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस रखती है।

#WATCH | On the Opposition's allegation that ED, CBI and IT are being used to suppress them, PM Modi says "Ask the person who is throwing this garbage, what is the proof of what you are saying?...I will convert this garbage into manure and will produce some good things for the… pic.twitter.com/FInIjGzlLb— ANI (@ANI) May 28, 2024

विपक्ष ने किया है पाप- PM

विपक्ष के इस आरोप पर कि पीएम मोदी आरक्षण खत्म कर देंगे, इस आरोप का जवाब देते हुए पीएम ने कहा, उन्होंने यह पाप कर दिया है। मैं उसके खिलाफ बोल रहा हूं और इसीलिए उन्हें झूठ बोलने के लिए ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना पड़ता है।

चुनाव के आखिरी दौर में मैं बहुत सारी चीजें देख रहा हूं- PM

400 पार के लक्ष्य को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आपने 'आखिरी दौर' शब्द का इस्तेमाल किया, मैं इसमें बहुत सारी चीजें देख सकता हूं- एक तो यह कि यह संकेत देता है कि हमारा नया युग शुरू होगा। दूसरा, जो लोग सपने देख रहे थे और बड़े-बड़े वादे कर रहे थे, यह उनका 'आखिरी दौर' भी होगा। 'चुनाव का आखिरी दौर नहीं है, उनकी स्थितियों का भी आखिरी दौर है।'

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi says, "You used the word 'aakhri daur', I can see a lot of things in it- one that it indicates our new era will start. Second, those who were dreaming and making tall promises, it will be their 'aakhri daur' as well. 'Chunav ka aakhri daur… pic.twitter.com/WafPwbzyV8— ANI (@ANI) May 28, 2024

विपक्ष फैला रहा कूड़ा कचरा- PM

देश के वेल्थ क्रिएटर्स को लेकर चल रहे आरोप-प्रत्यारोप पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि जो लोग (विपक्ष) इसे कूड़ा फैला रहे हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए कि ये कहां से लाए हैं। उनसे बात करो। विपक्ष से तो कोई कुछ पूछता नहीं है और इसलिए मैं समझता हूं कि ये चर्चाएं उनके साथ होंगी तो ज्यादा अच्छा होगा।

#WATCH | On the allegations and counter allegations regarding the wealth creators of the country, Prime Minister Narendra Modi says "The people (Opposition) who are saying this garbage, should be asked from where have they brought this. Such discussions would be done with them… pic.twitter.com/ZGmovIb6r9— ANI (@ANI) May 28, 2024

यह भी पढ़ें- PM मोदी के मैसुरु दौरे के दौरान खर्च 80 लाख रुपये का भुगतान करेगी कर्नाटक सरकार, ये है दिलचस्प मामला

यह भी पढ़ें- 'संपत्ति बांट देंगे' PM मोदी के बयान पर राहुल का पलटवार, असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए पीएम के पास नई रणनीति है