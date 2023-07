'PM मोदी को पहली बार इतने करीब से देखा, सम्मान पाकर मिली खुशी', प्रधानमंत्री से सम्मानित होने पर बोले श्रमिक

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। पीएम मोदी ने आज प्रगति मैदान के पुनर्विकसित आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कर दिया है। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली के नए आईटीपीओ परिसर में हवन और पूजा के बाद श्रमजीवियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने श्रमजीवियों को सम्मानित भी किया।

पीएम मोदी से मुलाकात के बाद श्रमजीवी भी खुश दिखाई दिए। उन्होंने बताया कि पहले हमने पीएम मोदी को दूर से देखा था, लेकिन आज उनसे साक्षात मुलाकात हुई है। पीएम मोदी ने हमें शॉल दिया। श्रमजीवी ने कहा कि हमने हर मौसम, तापमान और यहां तक कि कोविड के दौरान भी आईटीपीओ परिसर बनाने में बहुत मेहनत की है।

#WATCH | Earlier we saw PM Modi from afar, but today we met him in person. PM Modi gave us a shawl. We worked very hard in all weather, temperatures and even during covid, says another Shramjeevi. pic.twitter.com/U8bPJX2DxC