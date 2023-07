पीएम मोदी ने किया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर 'भारत मंडपम' का उद्घाटन, थोड़ी देर में करेंगे संबोधित

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज दिल्ली के प्रगति मैदान में नए इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कर दिया है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केंद्र (आईईसीसी) परिसर को देश को समर्पित किया है। बता दें कि इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का नाम 'भारत मंडपम' रखा गया है।

#WATCH | PM Narendra Modi inaugurates new ITPO complex 'Bharat Mandapam' in Delhi pic.twitter.com/igBT229O5U

पीएम मोदी थोड़ी देर में इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर को संबोधित करेंगे। फिलहाल 'भारत मंडपम' में सांस्कृतिक प्रदर्शन चल रहा है।

#WATCH | Cultural performances underway at new ITPO complex 'Bharat Mandapam' in Delhi



PM Narendra Modi inaugurated the complex today. pic.twitter.com/M72XrGtOJI