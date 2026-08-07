लुटियंस का जाल, गुस्सा और गरिमा... PM मोदी ने 45 NDA सांसदों को दी सलाह

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के हंगामेदार मानसून सत्र के बीच आज शुक्रवार को नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) के 45 सांसदों के साथ नाश्ते पर बातचीत की।

पीएम मोदी ने NDA सांसदों को सलाह देते हुए कहा, 'वे सदन के अंदर की चिंता को बाहर न ले जाएं और लुटियंस दिल्ली के जाल से बचें।'

प्रधानमंत्री ने सांसदों को सलाह देते हुए लुटियंस के जाल से बचने के लिए कहा। उन्होंने किसी भी परिस्थिति में सांसदों से गुस्सा न करने की सलाह दी और कहा कि सभी सांसद गरिमा में रहते हुए अपनी बात रखें।

पीएम मोदी ने NDA सांसदों को दी सलाह

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नाश्ते पर इस चर्चा में उद्धव ठाकरे की शिवसेना और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के बागी गुट भी शामिल हुए।

पीएम मोदी ने सांसदों से कहा, 'किसी को भी टीवी पर कोई फालतू बात नहीं करनी चाहिए। हर समय पूरी गरिमा बनाए रखें।'

पीएम ने युवाओं से जुड़ने के सलाह देते हुए कहा, 'Facebook, Instagram और X के जरिए सोशल मीडिया पर एक्टिव रहें। युवाओं से जुड़ें, सरकार के कल्याणकारी कामों के बारे में बताएं और युवाओं को खेल गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करें।'

प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों को हर मुद्दे पर शांति से अपनी बात रखने की सलाह देते हुए कहा, 'गुस्से में बोलने या सदन में गुस्से में चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है।' 'गुस्से में चिल्लाने की जरूरत नहीं है' न्यूज एजेंसी एएनआइ को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, पीएम मोदी ने कहा, 'सदन के अंदर की चिंता को बाहर न ले जाएं। क्योंकि कभी-कभी सदन में ऐसा माहौल बन जाता है जिससे चिंता होती है, आपको उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहिए।'

पीएम ने आगे कहा, 'गुस्से में बोलने या गुस्से में चिल्लाने की भी कोई जरूरत नहीं है। आप सभी पार्टी की लाइन जानते हैं और आपको हर मुद्दे पर शांति से अपनी बात रखनी चाहिए।' ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस से अलग होकर बनी 'नेशनलिस्ट सिटिजन पार्टी ऑफ इंडिया' (NCPI) के नेता जगदीश बसुनिया ने पीएम मोदी के साथ अपनी बैठक को बहुत अच्छी बातचीत बताया। उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री ने NDA की सामूहिक पहचान पर जोर देते हुए इसे एक परिवार बताया।'

बसुनिया ने कहा, 'आज नाश्ते पर PM मोदी के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई, बैठक बहुत सौहार्दपूर्ण रही। PM ने हमें बताया कि हम सभी NDA परिवार का हिस्सा हैं। आइए जनहित के लिए मिलकर काम करें, जिस तरह से NDA काम करता है।'