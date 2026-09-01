'आतंकवाद के सुरक्षित पनाहगारों को पूरी तरह ध्वस्त करना ही होगा', SCO समिट में पीएम मोदी का सख्त संदेश

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन का मंच तैयार था। सामने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बैठे थे, आसपास रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग जैसी शख्सियतें मौजूद थीं।

ठीक उसी सभागार में भारतीय पीएम नरेन्द्र मोदी ने आतंकवाद पर कड़ा संदेश दिया। उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन जो कहा उसे वहां बैठा हर व्यक्ति समझ रहा था कि बात सीमा पार आतंकवाद को पनाह और समर्थन देने वाले किस देश की जा रही थी। मोदी ने सीमा पार आतंकवाद के समर्थकों को कठघरे में खड़ा करने की वैश्विक सहमति बनाने की अपील की और कहा कि, आतंकवाद के सुरक्षित शरणस्थलों को हमें धवस्त करना होगा और आतंकवाद किसी की रणनीतिक संपत्ति नहीं बन सकता।

एससीओ की 25वीं वर्षगांठ के इस मंच पर भारत ने इस संगठन को ‘सुरक्षा, कनेक्टिविटी और अवसर’ के तीन स्तंभों के आधार पर आगे बढ़ाने की बात कही। पीएम मोदी ने कहा, आतंकवाद के वित्तपोषण, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित ठिकानों के पूरे इकोसिस्टम को ध्वस्त करना होगा। हमें एक स्वर में बोलना होगा कि इस गंभीर विषय पर दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। जो देश आतंकवाद को अपनी नीति का साधन बनाते हैं और आतंकियों को पनाह व समर्थन देते हैं, उन्हें कड़ा संदेश देना होगा कि आतंकवाद किसी के लिए रणनीतिक संपत्ति नहीं हो सकता।

कनेक्टिविटी पर बोलते हुए मोदी ने कहा कि साझा विकास का दूसरा आधार मजबूत और विश्वसनीय संपर्क है। भारत उन प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को आसान बनाते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। लेकिन इन प्रयासों में सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान अत्यंत आवश्यक है। यही एससीओ चार्टर की मूल भावना भी है।

यह टिप्पणी चीन की अगुवाई वाली उन परियोजनाओं की ओर संकेत है जिन पर भारत आपत्ति जताता रहा है, खासकर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में प्रस्तावित कनेक्टिविटी योजनाओं पर। मोदी ने कहा कि आगे कनेक्टिविटी सड़क, रेल और हवाई गलियारों तक सीमित नहीं रहेगी।

सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सरल बनाना, डिजिटल दस्तावेजीकरण बढ़ाना और लाजिस्टिक्स नेटवर्क को अधिक कुशल बनाना भी जरूरी होगा। बताते चलें कि भारत भी एससीओ के देशों के बीच दो अहम कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर काम कर रहा है। वैश्विक संघर्षों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की जुड़ी हुई दुनिया में सुरक्षा की परिधि और व्यापक हो चुकी है। पश्चिम एशिया के संकट ने दिखाया है कि किसी एक क्षेत्र का संघर्ष वहीं तक सीमित नहीं रहता। उसका असर पूरी दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर पड़ता है।

सबसे अधिक खामियाजा ग्लोबल साउथ के देशों को भुगतना पड़ता है। इसलिए भारत का आह्वान रहा है कि सभी तनावों और युद्धों का समाधान युद्ध के मैदान पर नहीं, संवाद और कूटनीति से ही संभव है। उन्होंने अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता के लिए सतत विकास सहायता व मानवीय सहयोग की बात भी कही। इसी मंच पर बाद में शहबाज शरीफ ने भी भाषण दिया। उन्होंने भी भारत का नाम लिए बिना सिंधु जल समझौते के संदर्भ में निशाना साधा। उन्होंने कहा कि, जल इस क्षेत्र की जीवनरेखा है, लाखों लोगों का जीवन इसी पर टिका है और आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा भी इससे जुड़ी है। किसी भी हालत में पानी को राजनीतिक हथियार नहीं बनाना चाहिए। जल संधियों का पालन बिना शर्त होनी चाहिए।