सप्तधारा से गांवों की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार, पीएम मोदी बोले- खेती, ब्लू इकोनॉमी और महिला उद्यम से बढ़ेगी ग्रामीण आय

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर ‘सप्तधारा’ के जरिए गांवों की अर्थव्यवस्था को नई ताकत देने पर जोर दिया है। उनके विजन में कृषि, ब्लू इकोनामी और महिला उद्यमिता के जरिए ग्रामीण आय बढ़ाने को प्राथमिकता दी गई है।

समुद्र से जुड़े समुदायों को वैश्विक बाजार से जोड़ने और आधी आबादी के लिए रोजगार के मौके बढ़ाने का खाका बताया गया है। पीएम ने कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण को सप्तधारा की दूसरी शक्ति बताते हुए खेती को केवल उत्पादन तक सीमित रखने के बजाय वैश्विक बाजार तक ले जाने पर जोर दिया।

लखपति दीदियों की संख्या बढ़ाकर छह करोड़ करने का लक्ष्य भी ग्रामीण आय के नए स्रोत तैयार करने की रणनीति का हिस्सा है। यदि रणनीति जमीन पर उतरती है तो गांव कृषि उत्पादन तक सीमित न रहकर नए कारोबार के केंद्र भी बन सकते हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय किसानों के लिए दुनिया के बड़े बाजार खुल रहे हैं। जरूरत इस अवसर को जमीन पर उतारने की है। श्रीअन्न, मसाले, चावल, फल-फूल और भारत के पारंपरिक खाद्य उत्पादों को वैश्विक ब्रांड बनाने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि लक्ष्य ‘खेत से एक्सपोर्ट मार्केट’ तक पहुंचने का होना चाहिए।

इसका मतलब सिर्फ ज्यादा उपज पैदा करना नहीं, बल्कि खाद्य प्रसंस्करण, गुणवत्ता, पैकेजिंग और निर्यात के जरिये कृषि उपज का मूल्य बढ़ाना है।भारत की बढ़ती पैदावार इस बदलाव का आधार बन रही है। देश का खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 26.505 करोड़ टन से बढ़कर 2025-26 में 37.656 करोड़ टन हो गया। इसी अवधि में बागवानी उत्पादन 28.070 करोड़ टन से बढ़कर 37.778 करोड़ टन पहुंच गया। अब चुनौती इस बढ़ी हुई उपज को ज्यादा मूल्य वाले बाजार से जोड़ने की है।केमिकल-फ्री खेती को भी पीएम ने महत्वपूर्ण अवसर के रूप में पेश किया। प्राकृतिक खेती पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया में रसायन मुक्त खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ रही है।

यदि भारतीय पैदावार वैश्विक मानकों पर खरी उतरती है तो उसे वैश्विक बाजार में पहुंच बनाने में आसानी होगी। यानी रसायन मुक्त खेती को केवल पर्यावरण और मिट्टी की सेहत से नहीं, बल्कि किसानों की आय बढ़ाने के अवसर के रूप में भी देखा जा सकता है।

खेती की लागत कम रखने के लिए सब्सिडी व्यवस्था का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया में यूरिया का एक बोरा करीब 3000 रुपये में मिलने के बावजूद भारतीय किसान को यह लगभग 300 रुपये में दिया जा रहा है।

इसी तरह डीएपी की वैश्विक कीमत करीब 5000 रुपये पहुंचने के बावजूद किसानों को 1350 रुपये में मिल रहा है। सरकार का प्रयास किसानों को नए और बेहतर बाजार उपलब्ध कराने का है।ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विस्तार में ब्लू इकोनामी को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

प्रधानमंत्री ने लंबी समुद्री तटरेखा को भारत की बड़ी ताकत बताते हुए मत्स्य पालन, पर्यटन और ओशन टेक्नोलाजी में संभावनाएं गिनाईं। उन्होंने खास तौर पर एफटीए के कारण भारतीय झींगा और अन्य समुद्री खाद्य उत्पादों के निर्यात बढ़ने की संभावनाओं पर जोर दिया। इससे तटीय क्षेत्रों के मछुआरों को स्थानीय बाजार से आगे वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाने का अवसर मिल सकता है।