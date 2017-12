पीएम मोदी पर निशाना सादते हुए कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि मतदान के बाद रोड शो कर उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया है।

नई दिल्ली (एएनआई)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मतदान कर पोलिंग बूथ से बाहर निकले, तो उन्‍होंने जनता का अभिनंदन किया। इसके बाद वह स्‍याही लगी अंगुली को दिखाते हुए थोड़ी दूर तक अपनी गाड़ी में खड़े होकर चले। कांग्रेस ने इसे पीएम मोदी का रोड शो करार देते हुए आचार संहिता के उल्‍लंघन का मामला बताया है। साथ ही चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए।

PM Modi's road show after casting vote is a clear case of violation of the model code of conduct. EC it seems is working under pressure from PM and PMO: Ashok Gehlot,Congress #GujaratElection2017 pic.twitter.com/CfDPtFlvDJ