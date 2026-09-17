शी चिनफिंग से PM मोदी ने क्यों पूछा था 'इज इट ओके?' रूसी कैमरे के नए वीडियो में सामने आई सच्चाई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच एक छोटा वाकया सोशल मीजिया पर चर्चा का विषय बन गया। इसके बाद तरह-तरह के कयास लगाए जाने लगे।

दरअसल, बिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान जब पीएम मोदी अपना संबोधन शुरू कर रहे थे, तभी चीनी राष्ट्रपति के ट्रांसलेशन डिवाइस में कुछ तकनीकी खराबी आ गई। यह देखते ही पीएम मोदी ने भाषण रोककर शी चिनफिंग की तरफ देखा और पूछा, क्या सब ठीक है?

इसके बाद चीनी राष्ट्रपति अपना ट्रांसलेशन ईयरपीस ठीक करते दिखे और उनके आसपास मौजूद अधिकारियों ने इसे तुरंत दुरुस्त किया। वीडियो में स्पष्ट नहीं था दृश्य शुरुआती वीडियो में शी जिनपिंग के आसपास का पूरा दृश्य स्पष्ट नहीं था। इसी बीच, सम्मेलन के गाला डिनर में उनके शामिल न होने और चीन लौटने पर एयरपोर्ट से सीधे अस्पताल ले जाने की अफवाहें उड़ने लगीं। इससे सोशल मीडिया पर यह दावा किया जाने लगा कि शी चिनफिंग की तबीयत खराब हो गई थी।

नए वीडियो ने अटकलों पर लगाया विराम हालांकि, रूसी टीवी मीडिया चैनल रोसिया 1 के नए वीडियो ने इन सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है। रूसी मीडिया के पत्रकारों ने घटना का पूरा दृश्य साझा करते हुए बताया कि ऐसी तकनीकी दिक्कतें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में आम बात हैं।