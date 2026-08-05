Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    'जाओ... युवाओं और छात्रों से बातचीत करो', एनडीए के नए 37 सांसदों को पीएम मोदी की सलाह, लॉबिस्टों से दूर रहने को कहा

    By Jagran News Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Thu, 06 Aug 2026 11:04 PM (IST)

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर 37 नए NDA राज्यसभा सांसदों को नाश्ते पर बुलाया और उन्हें कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। ...और पढ़ें

    एनडीए के नए 37 सांसदों को पीएम मोदी की सलाह। (X- @BJP4India)

    एनडीए के नए 37 सांसदों को पीएम मोदी की सलाह। (X- @BJP4India)


    HighLights

    1. युवाओं और छात्रों से संवाद बढ़ाने पर जोर दिया।

    2. दिल्ली के मकड़जाल से बचने व लेटर पैड दुरुपयोग पर चेताया।

    3. संसद में अधिक समय देने, स्वास्थ्य व समय प्रबंधन पर बात की।

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अपने आवास पर राज्यसभा में एनडीए के नए व नवनिर्वाचित सांसदों को नाश्ते पर बुलाया था।

    इस दौरान उन्होंने सांसदों को काम-काज से जुड़े कई सुझाव और नसीहतें भी दी। जिसमें युवाओं और छात्रों से साथ संवाद को बढ़ाने पर जोर दिया। जिसमें ज्यादा से उन्हें सुनने की सलाह दी। साथ ही दिल्ली के मकड़जाल के बचने व अपने लेटर पैड और हस्ताक्षर के दुरुपयोग को लेकर भी सतर्क किया।

    प्रधानमंत्री ने उन्हें अपनी जड़ों और अपने चुनाव क्षेत्रों से जुड़े रहने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने लॉबिस्टों और सत्ता के दलालों से दूर रहने को भी कहा, जो उनके पद का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं।

    पीएम मोदी ने एनडीए के 37 नए सांसदों के किया संवाद

    पीएम आवास में आयोजित इस नाश्ते में पीएम मोदी ने राज्यसभा में एनडीए के उन 37 सांसदों को बुलाया था, जो हाल ही में नवनिर्वाचित होकर या किसी दूसरे दल से एनडीए में शामिल हुए है। इनमें आम और तृणमूल पार्टी को छोड़कर आए सांसद भी शामिल थे। हाल ही में आप छोड़कर भाजपा में शामिल हुए सांसद भी मौजूद थे।

    सदन में अधिकांश समय देने की सलाह

    पीएम ने सदन में अधिकांश समय देने और वहां होने वाली चर्चाओं को ध्यान से सुनने की भी सलाह दी। इनमें पक्ष के साथ विपक्ष की बातों को भी ध्यान से सुनने को कहा। वहीं सभी सांसदों से पुस्तकालय, संसद के संग्रहालय व वहां लगी मूर्तियों आदि को देखने की सलाह दी। पीएम ने इस दौरान कई सांसदों को जब नाम लेकर भी बुलाया, तो अचंभित थे। एक सांसद ने चर्चा में बताया कि उन्हें विश्वास नहीं था कि पीएम उन्हें नाम से जानते होंगे।

    पीएम ने इस दौरान नवनिर्वाचित सांसदों के साथ स्वास्थ्य, योग व समय प्रबंधन जैसे बिंदुओं पर भी बात की। वहीं बताया कि वह सिर्फ साढ़े तीन घंटे सोते है। वहीं बिस्तर पर जाते ही उन्हें आठ सेकेंड के भीतर नींद आ जाती है। इस दौरान आप से भाजपा में आए सांसद अशोक मित्तल ने पीएम से पूछा कि वह समय का प्रबंधन कैसे करते है।

    खबरें और भी

    इस पर पीएम ने कहा कि वो जिस पल में रहते हैं उसी के बारे में सोचते हैं। इस दौरान किसी ने पीएम से पूछा कि यात्रा की थकान (जेटलैग) से कैसे निपटते हैं, इस पर उन्होंने कहा कि जैसे ही वो प्लेन में बैठते हैं और जिस देश में गए है, उसी का वक्त लगा लेते हैं, इस तरह से उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। पीएम ने इस दौरान सांसदों को नियंत्रित खानपान को लेकर भी सलाह दी।