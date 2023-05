3 देशों के दौरे से आज लौटेंगे PM Modi, Palam Airport पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का लगा जमावड़ा

नई दिल्ली, एएनआई। पीएम नरेंद्र मोदी जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीन देशों की यात्रा के समापन के बाद देर रात दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे।

#WATCH | PM Narendra Modi to arrive at Delhi's Palam airport after concluding his three-nation visit to Japan, Papua New Guinea and Australia; BJP workers gather outside the airport to welcome PM Modi pic.twitter.com/DCt05lWnZB