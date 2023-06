PM Modi करेंगे सहकारी महासम्मेलन का उद्घाटन, साढ़े तीन हजार से अधिक लोग होंगे शामिल

दिल्ली के प्रगति मैदान में भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ का 17वां महासम्मेलन आयोजित किया जाएगा। संघ के अध्यक्ष दिलीप भाई संघानी ने गुरुवार को प्रेस कान्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में दस देशों के प्रतिनिधियों के साथ साढ़े तीन हजार से अधिक लोग भाग लेंगे। उन्होंने दावा किया कि सहकारिता क्षेत्र के लगभग पांच करोड़ लोग वर्चुअल तरीके से भी जुड़ेंगे।

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ का 17वां महासम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे हिस्सा।

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ का 17वां महासम्मेलन दिल्ली में शनिवार से होने जा रहा है। प्रगति मैदान में दो दिनों तक चलने वाले कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अध्यक्षता केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह करेंगे। समापन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। संघ के अध्यक्ष दिलीप भाई संघानी ने गुरुवार को प्रेस कान्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। सम्मेलन लगभग दस वर्षों के बाद बुलाया जा रहा: संघानी उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में दस देशों के प्रतिनिधियों के साथ साढ़े तीन हजार से अधिक लोग भाग लेंगे। उन्होंने दावा किया कि सहकारिता क्षेत्र के लगभग पांच करोड़ लोग वर्चुअल तरीके से भी जुड़ेंगे। संघानी ने कहा कि यह सम्मेलन लगभग दस वर्षों के बाद बुलाया जा रहा है। कार्यक्रम का विषय अमृत काल-जीवंत भारत के लिए सहकार से समृद्धि रखा गया है। अंतरराष्ट्रीय सहकारी संघ के अध्यक्ष डॉ. चंद्रपाल सिंह यादव ने बताया कि कार्यक्रम में नेपाल, मलेशिया, फिलिपिंस, ईरान, श्रीलंका, पापुआ न्यूगिनी एवं बांग्लादेश समेत दस देश के प्रतिनिधि आ रहे हैं। सम्मेलन के दौरान लगाई जाएगी प्रदर्शनी सम्मेलन के दौरान सहकारी कानूनों को बेहतर बनाने पर विमर्श किया जाएगा। आयोजन का उद्देश्य सहकारिता आंदोलन की प्रवृत्तियों पर विमर्श करना है, ताकि सफल सर्वोत्तम कार्यशैली को प्रोत्साहित और चुनौतियों पर विमर्श किया जा सके। इस दौरान प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, जो सहकारी समूहों एवं शिक्षा क्षेत्र की परियोजनाओं पर आधारित होगी।

