BRICS Summit 2023: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जाएंगे PM मोदी, नदारद रहेंगे पुतिन; दक्षिण अफ्रीका करेगा अगुआई

पीएम मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका जाएंगे। पिछले वर्ष की जी-20 बैठक के बाद पहली बार एक मंच पर पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग होंगे। इस बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का एजेंडा काफी व्यापक है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 22 से 24 अगस्त 2023 तक होने वाला है। बता दें इस बार के शिखर सम्मेलन में पुतिन शामिल नही होंगे।

पीएम मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा।

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। अमेरिका और फ्रांस की यात्रा के बाद पीएम नरेन्द्र मोदी अगले महीने दक्षिण अफ्रीका जाएंगे। वहां ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के संगठन (ब्रिक्स) का शिखर सम्मेलन है। वैसे इस बैठक के लिए रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन दक्षिण अफ्रीका नहीं जाएंगे लेकिन वह वर्चुअल तरीके से इसमें हिस्सा लेंगे। पुतिन की जगह रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव हिस्सा लेंगे। बाकी चारों सदस्य देशों के राष्ट्रपति हिस्सा लेंगे। पिछले वर्ष की जी-20 बैठक के बाद पहली बार एक मंच पर पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग होंगे। इस बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का एजेंडा काफी व्यापक है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 22 से 24 अगस्त, 2023 तक होने वाला है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियों को लेकर गुरुवार को पांचों सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल मोड से बैठक होने वाली है। इसके बाद 24 व 25 जुलाई, 2023 को ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक होगी। इसमें हिस्सा लेने के लिए एनएसए अजीत डोभाल दक्षिण अफ्रीका जा रहे हैं। शिखर सम्मलेन से पहले इन दोनो बैठकों में ब्रिक्स के भावी एजेंडे पर बात होनी है। इसमें एक अहम प्रस्ताव ब्रिक्स संगठन के विस्तार करने का है। हाल ही में कई देशों ने इसका सदस्य बनने की इच्छा जताई है। भारत का मानना है कि ब्रिक्स का विस्तार किस तरह से किया जा सकता है, पहले इस बारे में एक नीति बनाई जानी चाहिए। सनद रहे कि भारत एक तरफ तो क्वाड (अमेरिका, जापान, आस्ट्रेलिया) का सदस्य है तो दूसरी तरफ वह चीन के वर्चस्व वाले एससीओ और ब्रिक्स का भी सदस्य है।

Edited By: Shashank Mishra