प्रधानमंत्री मोदी आधिकारिक राजकीय यात्रा पर जाएंगे अमेरिका- अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी

नई दिल्ली, एजेंसी। पीएम मोदी आधिकारिक राजकीय यात्रा पर अमेरिका जाएंगे। यह व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति बाइडेन के लिए दुनिया में कहीं से भी सरकार के किसी भी प्रमुख की यह तीसरी यात्रा है। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी ने अपने मीडिया संबोधन में यह बात कही।

#WATCH | PM Modi will be visiting the US on an official state visit. It is only the third visit of any head of government from anywhere in the world to President Biden at The White House: US Ambassador to India Eric Garcetti