लाल किले की प्राचीर से नया इतिहास रचेंगे पीएम मोदी, आज लगातार 13वीं बार राष्ट्र को करेंगे संबोधित

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के लाल किले से देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। हर साल 15 अगस्त को लाल किले पर तिरंगा फहराया जाता है और पूरा देश प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनता है। इस स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 13वीं बार राष्ट्र को संबोधित करने के लिए इस ऐतिहासिक किले की प्राचीर पर लौट रहे हैं। वे 2014 में शुरू हुई इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं।

यह कार्यक्रम आजादी के 80 साल पूरे होने और राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ की 150 साल पुरानी विरासत को याद करने के लिए आयोजित किया जा रहा है। पहली बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से ‘वंदे मातरम’ गाया जाएगा।

तेरह संबोधन, अनगिनत पल और एक ऐसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जिसने दशकों से भारत की यात्रा को देखा है। प्रधानमंत्री मोदी पहले ही पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लगातार 11 भाषणों के रिकॉर्ड को तोड़ चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू का 17 भाषणों का रिकॉर्ड अभी भी उनके नाम है।

2014 से लेकर 2025 तक मोदी ने लगातार 12 बार लाल किले से संबोधन दिया था। 15 अगस्त 2026 को यह संख्या 13 हो जाएगी। नेहरू ने 1947 से 1963 तक लगातार 17 बार स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित किया था, जबकि इंदिरा गांधी ने कुल 16 बार संबोधन दिया, जिनमें से 11 लगातार थे।

र्कायक्रम पूरा शेड्यूल लाल किले पहुंचने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करेंगे। इसके बाद जीओसी दिल्ली एरिया प्रधानमंत्री को सैल्यूटिंग बेस तक ले जाएंगे, जहां इंटर-सर्विसेज और दिल्ली पुलिस के संयुक्त गार्ड जनरल सैल्यूट देंगे। प्रधानमंत्री गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करेंगे।