ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बैकड्रॉप में क्यों खास है यह शिव मंदिर, पीएम मोदी ने चिनफिंग-पुतिन को दिखाई भारत की संस्कृति

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ब्रिक्स समिट 2026 (BRICS Summit 2026) का आगाज आज शनिवार, 12 सितंबर से हो गया है। इन दो दिनों के शिखर सम्मेलन में दुनिया के कई बड़े नेता शामिल हुए हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान समेत कई नेताओं का स्वागत किया।

पीएम मोदी के बैकड्रॉप में रामनाथस्वामी मंदिर

ब्रिक्स समिट में हर तरफ भारत की संस्कृति को दुनिया के सामने लाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने जहां सभी नेताओं का इस शिखर सम्मेलन के लिए स्वागत किया, वहां भी भारत की अद्भुत विरासत का दृश्य देखने को मिला।

पीएम मोदी ने तमिलनाडु के रामेश्वरम में मशहूर रामनाथस्वामी मंदिर के सामने दुनिया के सभी बड़े नेताओं का स्वागत किया। साथी ही उन्हें मंदिर की सांस्कृतिक व स्थापत्य कला की विरासत से परिचित कराया। पीएम मोदी, शी चिनफिंग रामेश्वरम के रामनाथस्वामी मंदिर के बारे में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग को बताते भी नजर आए। दोनों का साथ में बात करते हुए वीडियो भी सामने आया है। वहीं पीएम ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को भी रामेश्वरम के मंदिर के बारे में बताया।

शिव मंदिर- भारत की अनूठी विरासत रामनाथस्वामी मंदिर तमिलनाडु के रामेश्वरम द्वीप पर स्थित भगवान शिव का अति प्राचीन और पवित्र हिंदू मंदिर है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों और चार धामों में से एक है। माना जाता है कि मोक्ष की खोज में वाराणसी और रामेश्वरम दोनों की तीर्थयात्रा किए बिना किसी भी हिंदू की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। लोककथाओं में 14 साल के वनवास के बाद भगवान राम के इस भूमि पर आने का जिक्र मिलता है।