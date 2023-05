नई द‍िल्ली, ऑनलाइन डेस्‍क। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2,000 रुपये के नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा की है। लोगों के 30 सितंबर तक इन नोटों को बदलने के लिए कहा गया है। आरबीआई के इस एलान के बाद अब पीएम नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव रहे नृपेंद्र मिश्रा का बयान सामने आया है। उनका कहना है क‍ि प्रधानमंत्री 2,000 रुपये के नोट के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे, उन्‍होंने अनिच्छा से इसके लिए अपनी सहमति दी थी। बता दें, नृपेंद्र मिश्रा 2016 में नोटबंदी के दौरान पीएम के प्रधान सचिव थे।

#WATCH | "...PM Modi was not at all in favour of Rs 2000 notes. But, as demonetisation was to be done in a limited time, he gave reluctant permission for it...PM never considered Rs 2000 note as note of the poor, he knew Rs 2000 has hoarding value instead of transactional value":… pic.twitter.com/clrD4zUkRR