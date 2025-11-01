Language
    'माओवादी हिंसा मुक्त देश का संकल्प करेंगे पूरा', छत्तीसगढ़ में गरजे पीएम मोदी; फिर हो गए भावुक

    By Swaraj Srivastava Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 11:07 PM (IST)

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार माओवादी हिंसा से देश को मुक्त कराने के लिए संकल्पित है। छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस पर उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि जहां कभी बम और बंदूक का डर था, वहां अब विकास पहुंच रहा है। पीएम मोदी ने गरीबों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही और विपक्ष पर राजनीतिक स्वार्थ के लिए अन्याय करने का आरोप लगाया।

    शनिवार को छत्तीसगढ़ के 25वें स्थापना दिवस पर पहुंचे थे पीएम मोदी (फोटो: एएनआई)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि माओवादी हिंसा मुक्त देश का संकल्प पूरा करेंगे। वर्ष 2014 में जब सरकार चलाने का अवसर मिला, तब हमने देश को माओवादी हिंसा से मुक्त कराने का संकल्प लिया था। तब सवा सौ जिले माओवाद की चपेट में थे, अब सिर्फ तीन जिले बचे हैं।

    ये जिले भी जल्द माओवादी हिंसा से मुक्त हो जाएंगे। प्रधानमंत्री शनिवार को छत्तीसगढ़ के 25वें स्थापना दिवस के अवसर पर नवा रायपुर में आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने विधानसभा के नए भवन के लोकार्पण के साथ सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों से जुड़ी 14260 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया।

    माओवादी हिंसा का जिक्र करते प्रधानमंत्री हुए भावुक

    माओवादी हिंसा का जिक्र करते प्रधानमंत्री भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि वह लाखों माताओं-बहनों को अपने बच्चों के लिए रोते-बिलखते नहीं छोड़ सकते। उन्होंने कहा कि जहां कभी बम व बंदूक का खौफ था, वहां अब विकास पहुंच रहा है। बीजापुर के टिकपल्ली गांव को सात दशक बाद बिजली मिली और अबूझमाड़ के रिकायवा गांव में आजादी के बाद पहली बार स्कूल बन रहा है। पूवर्ती में अब लाल झंडे की जगह तिरंगा लहरा रहा है।

    पीएम मोदी ने कहा कि मैंने गरीबी को करीब से देखा है, इसलिए प्रधानमंत्री बनने के बाद गरीबों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया। हमारी सरकार ने गरीब की दवाई, कमाई, पढ़ाई, सिंचाई सभी सुविधाओं पर फोकस किया। विपक्ष को निशाने पर लेते उन्होंने कहा कि आज जो लोग संविधान की किताब लेकर दिखावा करते हैं, उन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आपके साथ दशकों तक अन्याय किया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस छत्तीसगढ़ का सपना देखा था, वह आज विकास का वटवृक्ष बन गया है।

    प्रधानमंत्री आवास योजना की चाबी सौंपी

    प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसढ़ के एक दिवसीय दौरे के दौरान ब्रह्माकुमारीज संस्थान के शांति शिखर एकेडमी फार ए पीसफुल व‌र्ल्ड रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण और शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का लोकार्पण किया। राज्योत्सव के लिए आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी ने दृष्टि दिव्यांग कृष्णा सहित पांच लाभार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना की चाबी सौंपी।

    इसके साथ ही प्रदेश के और 3.51 लाख लोग पक्की छत के मालिक हो गए। प्रधानमंत्री ने पद्म विभूषण से सम्मानित पंडवानी गायिका तीजन बाई और साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल के स्वास्थ्य की भी जानकारी ली। उन्होंने श्री सत्य साईं संजीवनी अस्पताल में <स्हृG-क्तTस्>दिल की बात<स्हृG-क्तTस्> कार्यक्रम के तहत बच्चों से बातचीत भी की।

    'भरोसेमंद साथी के रूप में आगे आता है भारत'

    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ब्रह्माकुमारीज संस्थान के नवनिर्मित शांति शिखर एकेडमी फार ए पीसफुल व‌र्ल्ड रिट्रीट सेंटर के मेडिटेशन रूम में कुछ समय ध्यान भी लगाया। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में कहीं भी संकट आता है, आपदा आती है तो भारत एक भरोसेमंद साथी के रूप में मदद के लिए आगे आता है। भारत फ‌र्स्ट रिस्पांडर होता है।

    विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भाव हो, ऐसी उदार सोच के साथ हमारे यहां हर धार्मिक अनुष्ठान होता है। हम वो हैं, जो जीव में शिव को देखते हैं। पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों के बीच भारत विश्व में प्रकृति संरक्षण की प्रमुख आवाज बना हुआ है।