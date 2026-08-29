पीएम मोदी का उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान दौरा आज से शुरू, SCO समिट समेत रक्षा और व्यापार पर होगा फोकस

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 29 अगस्त से एक सितंबर तक उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान का दौरा करेंगे। इस दौरान वे प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे और 26वें एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।

किर्गिस्तान के बिश्केक में 31 अगस्त से एक सितंबर तक होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन में, मोदी सुरक्षा, कनेक्टिविटी और अवसरों के मामले में भारत की प्राथमिकताओं पर जोर देंगे और शिखर सम्मेलन के दौरान एससीओ नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे।