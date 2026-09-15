केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के आवास पहुंचे पीएम मोदी और उपराष्ट्रपति, बप्पा की पूजा कर मांगी सुख-समृद्धि

पीटीआई, नई दिल्ली। उप राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को गणेश चतुर्थी के मौके पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के आवास पर गणेश प्रतिमा के दर्शन किए और सभी के सुख-समृद्धि की कामना की।

मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के आवास पर गणपति दर्शन के लिए गया। भगवान गणेश सब पर कृपा बनाए रखें। राधाकृष्णन ने भी गोयल के आवास पर गणेश प्रतिमा के सामने नमन किया। इससे पहले उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी स्थित महाराष्ट्र सदन का दौरा किया और वहां पूजा-अर्चना की।