'शॉर्टकट से बचें, ऑटोबायोग्राफी पढ़ें', पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की पुस्तक लॉन्च पर मोदी ने युवाओं को दी सलाह

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को युवाओं से आत्मकथाएं पढ़ने और दूसरों के संघर्षों से सीखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि रील्स के युग में युवाओं को यह याद रखना चाहिए कि शॉर्टकट आपको छोटा कर देगा।

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा 'ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक: माय लाइफ, माय स्ट्रगल्स' के विमोचन के अवसर पर बोलते हुए, पीएम मोदी ने कोविंद के जीवन और उनके संघर्षों की जमकर सराहना की। युवाओं को पीएम मोदी की सलाह प्रधानमंत्री ने युवाओं से आत्मकथाएं पढ़ने की अपील करते हुए कहा कि ये किताबें किसी विशेष कालखंड को उस व्यक्ति के जीवन के माध्यम से समझने का अवसर देती हैं, जिसने उस दौर को जिया है।

मोदी ने कहा कि आज रील्स का युग है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आपको कहीं न कहीं अपनी तरफ खींचते हैं। लेकिन इस युग में भी, याद रखें जो रेलवे स्टेशनों पर लिखा होता है कि शॉर्टकट आपको छोटा कर देगा।

पीएम मोदी की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब सरकार और भाजपा ने सोशल मीडिया पर जेन जी के साथ जुड़ने के प्रयास तेज कर दिए हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने खुद भी युवाओं को संबोधित करते हुए कई रील्स पोस्ट की हैं।

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संघर्ष से सर्वोच्च संवैधानिक पद तक का सफर पीएम मोदी ने कहा कि रामनाथ कोविंद का जीवन यह दिखाता है कि कैसे दृढ़ संकल्प एक व्यक्ति को विपत्तियों से उबरने और देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंचने में मदद कर सकता है। उन्होंने राष्ट्रपति पद से मुक्त होने के बाद भी कोविंद की निरंतर सार्वजनिक सक्रियता पर प्रकाश डाला।

मोदी ने कहा कि पद छोड़ने के बाद कोविंद घर पर नहीं बैठे, बल्कि वे वन नेशन, वन इलेक्शन पहल पर काम कर रहे हैं, जो भारतीय लोकतंत्र में एक नया अध्याय खोल सकता है। मोदी ने कहा कि इस मुद्दे पर पूर्व राष्ट्रपति के प्रयास भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने में उनके निरंतर योगदान का हिस्सा हैं।

भारतीय लोकतंत्र की धरोहर बनेगी आत्मकथा प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविंद की आत्मकथा भारतीय लोकतंत्र के लिए एक धरोहर बनेगी और नई पीढ़ी के पास इससे सीखने के लिए बहुत कुछ है। उन्होंने कहा कि पुस्तक का शीर्षक बिल्कुल उपयुक्त है क्योंकि कोविंद का जीवन और संघर्ष भले ही व्यक्तिगत रहे हों, लेकिन उन संघर्षों की जीत भारतीय लोकतंत्र की जीत है।

मोदी ने उस त्रासदी को भी याद किया जब बचपन में घर का सामान बचाने की कोशिश में आग लगने के कारण कोविंद ने अपनी मां को खो दिया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह घटना उन्हें तोड़ सकती थी, लेकिन इसके बजाय इसने उन्हें और मजबूत बनाया और उनके पिता ने उनमें संस्कार जगाने में बड़ी भूमिका निभाई।

कोविंद ने साझा कीं बचपन की यादें और संघर्ष इस मौके पर रामनाथ कोविंद ने अपने बचपन की कठिनाइयों और अपने परिवेश से सीखे गए मूल्यों को याद किया। उन्होंने कहा, "मैं उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के एक गांव से आता हूं। मैंने ग्रामीणों से आपसी करुणा और प्रेम सीखा है।" कोविंद ने याद किया कि कैसे उनके घर की छत से बारिश का पानी टपकता था और पूरा परिवार बारिश रुकने का इंतजार करता रहता था।

उन्होंने इस बात पर खुशी जताई कि सरकारी आवास योजनाओं के तहत करोड़ों गरीब परिवारों को सिर पर छत मिली है और सम्मान के साथ जीने का अवसर मिला है। भाजपा के साथ अपने जुड़ाव पर कोविंद ने कहा कि वह इस पार्टी से इसलिए जुड़े क्योंकि उनके विचार में, यह पार्टी वंशवाद या समुदाय से ऊपर राष्ट्र को रखती है।