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    'हैंडलूम उत्पाद खरीदें, वीडियो बनाएं और बुनकरों को सशक्त करें', पीएम मोदी की अपील

    By Digital Desk Edited By: Shubham Kumar
    Updated: Fri, 07 Aug 2026 12:12 AM (IST)

    प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय हैंडलूम-डे से पहले लोगों से हथकरघा उत्पाद खरीदने और उनके वीडियो बनाने का आग्रह किया। इसका लक्ष्य बुनकरों और छोटे व्यापा ...और पढ़ें

    पीएम मोदी।

    पीएम मोदी।

    HighLights

    1. प्रधानमंत्री ने हैंडलूम-डे पर उत्पाद खरीदने की अपील की।

    2. बुनकरों और छोटे व्यापारियों की मदद के लिए वीडियो बनाएं।

    3. 7 अगस्त राष्ट्रीय हैंडलूम-डे, स्वदेशी आंदोलन की याद दिलाता है।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली।  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हैंडलूम-डे से एक दिन पहले गुरुवार को लोगों से अपील की कि वे हथकरघा (हैंडलूम) उत्पाद खरीदें और उनके प्रति दुनिया का ध्यान खींचने के लिए वीडियो बनाएं। इससे देश के बुनकरों और छोटे व्यापारियों को मदद मिलेगी।

    पीएम मोदी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया। इसमें उन्होंने कहा कि सात अगस्त को हम राष्ट्रीय हैंडलूम-डे मनाते हैं। आइए भारत के हैंडलूम की विविधता को लोकप्रिय बनाएं। अपने पसंदीदा हैंडलूम प्रोडक्ट के वीडियो बनाएं, जिसमें -गेट रेडी विद मी- वीडियो भी शामिल हों और उन्हें इंटरनेट मीडिया पर शेयर करें।

    पीएम मोदी ने लोगों को दिलाया याद

    प्रधानमंत्री ने लोगों को याद दिलाया कि सात अगस्त, 1905 को ही अंग्रेजों के विरुद्ध स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, जिससे देश के सभी लोग एकजुट हो गए थे। उन्होंने कहा कि अभी पिछले हफ्ते ही आप सभी ने फ्रेंडशिप-डे मनाया था। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि सात अगस्त को हैंडलूम-डे को भी धूमधाम से मनाएं।

    दुनियाभर के लोगों का ध्यान हैंडलूम प्रोडक्ट की ओर खींचने के लिए सभी से छोटे वीडियो बनाने और उन्हें आनलाइन शेयर करने का आग्रह करते हुए मोदी ने कहा कि इसका मकसद भारत को आत्मनिर्भर बनाना और बुनकरों व छोटे उद्यमों की आर्थिक रूप से मदद करना है। उन्होंने कहा, "आइए हैंडलूम खरीदें और बुनकरों व छोटे व्यापारियों की मदद के लिए वीडियो बनाएं।

    खबरें और भी

    नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हैंडलूम-डे से एक दिन पहले गुरुवार को लोगों से अपील की कि वे हथकरघा (हैंडलूम) उत्पाद खरीदें और उनके प्रति दुनिया का ध्यान खींचने के लिए वीडियो बनाएं। इससे देश के बुनकरों और छोटे व्यापारियों को मदद मिलेगी।मोदी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया। इसमें उन्होंने कहा, "सात अगस्त को हम राष्ट्रीय हैंडलूम-डे मनाते हैं। आइए भारत के हैंडलूम की विविधता को लोकप्रिय बनाएं। अपने पसंदीदा हैंडलूम प्रोडक्ट के वीडियो बनाएं, जिसमें -गेट रेडी विद मी- वीडियो भी शामिल हों और उन्हें इंटरनेट मीडिया पर शेयर करें।" प्रधानमंत्री ने लोगों को याद दिलाया कि सात अगस्त, 1905 को ही अंग्रेजों के विरुद्ध स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, जिससे देश के सभी लोग एकजुट हो गए थे। उन्होंने कहा, "अभी पिछले हफ्ते ही आप सभी ने फ्रेंडशिप-डे मनाया था। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि सात अगस्त को हैंडलूम-डे को भी धूमधाम से मनाएं।" दुनियाभर के लोगों का ध्यान हैंडलूम प्रोडक्ट की ओर खींचने के लिए सभी से छोटे वीडियो बनाने और उन्हें आनलाइन शेयर करने का आग्रह करते हुए मोदी ने कहा कि इसका मकसद भारत को आत्मनिर्भर बनाना और बुनकरों व छोटे उद्यमों की आर्थिक रूप से मदद करना है। उन्होंने कहा, "आइए हैंडलूम खरीदें और बुनकरों व छोटे व्यापारियों की मदद के लिए वीडियो बनाएं।"