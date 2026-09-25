'वोट बैंक की राजनीति के बजाय समाज में सकारात्मक बदलाव पर ध्यान दें', पीएम मोदी का भाजपा कार्यकर्ताओं को संदेश

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को भाजपा के कार्यकर्ताओं से वोट बैंक की राजनीति के बजाय सामाजिक सुधार और समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं को समाज की बुराइयों के खिलाफ लगातार प्रयास करते रहना चाहिए।

PM मोदी ने वाराणसी से वडनगर जा रही ‘सेवा यात्रा’ में शामिल प्रतिभागियों से वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करते हुए महात्मा गांधी का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करने के साथ सामाजिक सुधार के लिए भी काम किया और समाज में व्याप्त बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई।

PM मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं से सुधार पर जोर देने को कहा PM मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं से दीनदयाल उपाध्याय के सेवा, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदनशीलता और संवाद के सात सिद्धांतों को अपनाने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत में शहरों और गांवों के बीच का अंतर काफी कम हुआ है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उन्होंने महिलाओं में आत्मनिर्भरता बढ़ने का भी उल्लेख किया।

उन्होंने प्रयागराज में स्वच्छता कार्य में योगदान देने वालों की सराहना करते हुए कहा कि उनके प्रयासों से कुंभ मेले की स्वच्छता को वैश्विक पहचान मिली और देश का सम्मान बढ़ा। PM मोदी ने कहा कि इसी भावना के कारण उन्होंने ऐसे लोगों के पैर धोकर उनका आशीर्वाद लेने की इच्छा जताई।

गौरतलब है कि दो मोटरसाइकिल रैलियां 17 सितंबर को वडनगर और वाराणसी से रवाना हुई थीं और सात अक्टूबर को समाप्त होंगी। इनका आयोजन PM मोदी के 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन के अवसर पर किया जा रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में दिखाई दे रहा ‘मेक इन इंडिया’ का प्रभाव ’प्रधानमंत्री नरेन्द्र PM मोदी ने शुक्रवार को ‘मेक इन इंडिया’ पहल के 12 वर्ष पूरे होने पर इसकी उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए कहा कि इससे भारत में उत्पादन, निवेश और निर्यात में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि इसका प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है।