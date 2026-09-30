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पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच फोन पर बात, द्विपक्षीय सहयोग पर हुई चर्चा

By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
Published: Wed, 30 Sep 2026 07:25 PM (IST)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की।

पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच फोन पर बात। (रॉयटर्स)

पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच फोन पर बात। (रॉयटर्स)

HighLights

  1. पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर की बातचीत।

  2. दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के मुद्दों पर चर्चा की।

  3. भारत-अमेरिका संबंधों को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बात हुई है। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा हुई।

पीएम मोदी ने बताया कि क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया, जिसमें वैश्विक शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए चल रहे प्रयास भी शामिल हैं।

क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान- PM मोदी

हमने क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया, जिसमें वैश्विक शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए चल रहे प्रयास भी शामिल हैं।