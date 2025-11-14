पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि, लिखा ये पोस्ट

नीतीश कुमार ने शेयर की पोस्ट

आज यानी 14 नवंबर को सभी की नजर बिहार विधानसभा चुनाव के आगामी नतीजों पर है। वहीं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पंडित नेहरू की जयंती पर उन्हें बधाई दी है।

नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू जी की जयंती पर उन्हें सादर नमन।"