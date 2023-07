PM Modi 18 जुलाई को पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का करेंगे शुभारंभ, 710 करोड़ की लागत से हुआ तैयार

Veer Savarkar International Airport Inauguration प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जुलाई को अंडमान- निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का डिजिटल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। लगभग 710 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित यह टर्मिनल केंद्र शासित प्रदेश द्वीप पर कनेक्टिविटी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और स्थानीय लोगों का भी रोजगार बढ़ेगा।

18 जुलाई को पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का होगा उद्घाटन

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, पोर्ट ब्लेयर के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। अधिकारियों की ओर से इस बात की जानकारी दी गई है। अधिकारियों ने जानकारी दी है कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सुबह नौ बजे हवाईअड्डे पहुंचेंगे, जबकि मोदी लगभग डेढ़ घंटे बाद डिजिटल माध्यम से टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। लगभग 710 करोड़ रुपये की लागत से हुआ तैयार प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि लगभग 710 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित नई सुविधा, केंद्र शासित प्रदेश द्वीप पर कनेक्टिविटी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। लगभग 40,800 वर्ग मीटर के कुल निर्मित क्षेत्र में बना ये नया टर्मिनल भवन सालाना लगभग 50 लाख यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा। एक साथ दस विमानों के पार्किंग की सुविधा पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे पर 80 करोड़ रुपये की लागत से दो बोइंग-767-400 और दो एयरबस-321 प्रकार के विमानों के लिए उपयुक्त एक एप्रन का भी निर्माण किया गया है, जिससे हवाई अड्डा अब एक समय में दस विमानों की पार्किंग के लिए उपयुक्त होगा। बेहद खूबसूरती से डिजाइन किया गया है एयरपोर्ट नए टर्मिनल भवन की शंख के आकार की संरचना समुद्र और द्वीपों को दर्शाती है। पूरे टर्मिनल में प्रतिदिन 12 घंटे के लिए 100 प्रतिशत प्राकृतिक रोशनी होगी, जो छत पर लगे रोशनदानों से मिलेगी। भवन में 28 ‘चेक-इन काउंटर’, तीन यात्री ‘बोर्डिंग ब्रिज’ और ‘चार कन्वेयर बेल्ट’ होंगी। पीएमओ ने कहा कि विशाल नई एकीकृत टर्मिनल इमारत हवाई यातायात को बढ़ावा देगी और क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ाने में मदद करेगी, इससे स्थानीय समुदाय के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने में भी मदद मिलेगी और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

