'बताइए, कांग्रेस ने कितनी सीटें जीतीं?'; बैलेट पेपर से हुए MLC चुनाव के नतीजों पर PM मोदी का तंज

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक में विधान परिषद (MLC) की 28 सीटों पर हुए चुनाव का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर तंज कसा।

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि इन चार बड़े राज्यों में चुनाव मतपत्रों के जरिए कराए गए थे। पीएम मोदी ने लोगों से पूछा कि बताईए, कांग्रेस ने कितनी सीटें जीतीं? साथ ही उन्होंने पोस्ट में एक सोचने वाली इमोजी भी लगाई।

बैलेट पेपर का जिक्र करते हुए कसा तंज अपने पोस्ट में पीएम मोदी ने बैलेट पेपर का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक इन 4 बड़े राज्यों की 28 एमएलसी सीटों पर चुनाव हुए। ये चुनाव बैलेट पेपर से कराए गए थे। बताईए कांग्रेस ने इनमें से कितनी सीटें जीतीं?

इसके साथ ही पीएम मोदी ने अपने पोस्ट के अंत में एक मोनोकल यानी (एक आंख वाला चश्मा) इमोजी का इस्तेमाल किया, जो पीएम मोदी के कटाक्ष और तंज को दर्शा रहा है। जानिए चुनावी राज्यों का हाल बता दें कि चार राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र में विधान परिषद (एमएलसी) की 28 सीटों पर हुए उपचुनावों के नतीजे और रुझान सामने आ गए हैं। इन चुनावों में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला, जबकि अन्य दलों ने अलग-अलग सीटों पर अपनी जीत दर्ज की।

उत्तर प्रदेश में दिखा भाजपा का रंग सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की करें तो, यूपी में विधान परिषद की 11 सीटों पर चुनाव हुए। शुरुआती नतीजों में भाजपा ने मेरठ और बरेली समेत चार सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि समाजवादी पार्टी (सपा) के खाते में एक सीट गई। इसके अलावा कई सीटों पर भाजपा और सपा के उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए थे। यहां भी कांग्रेस एक भी सीट जीतने में नाकाम रही।

बिहार का दिलचस्प रहा मुकाबला बिहार की 8 एमएलसी सीटों पर हुए चुनावों में मुकाबला काफी दिलचस्प रहा। यहां के नतीजों में भाजपा, राजद (RJD), जदयू (JDU), जन सुराज पार्टी और एक निर्दलीय उम्मीदवार को एक-एक सीट मिली। दरभंगा सीट पर जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार ने कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा को हरा दिया। बिहार में भी कांग्रेस खाली हाथ ही रही।

कर्नाटक में एनडीए का दबदबा अच्छा, यूपी बिहार तक ठीक था, लेकिन कर्नाटक में भी कांग्रेस की स्थिति लचर दिखी। कर्नाटक में विधान परिषद की सभी 4 सीटों पर भाजपा के नेतृत्व वाले NDA गठबंधन ने शानदार जीत हासिल की। खास बात यह है कि राज्य में खुद कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद, पार्टी एक भी सीट नहीं बचा पाई, जिसे कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है।