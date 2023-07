'लेबल कुछ और माल कुछ और', विपक्षी दलों की बैठक पर PM मोदी का तंज, कहा- एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को विपक्षी दलों की बैठक को लेकर हमला बोला। विपक्षी दलों की बैठक पर पीएम ने शायराना अंदाज में कहा कि एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं कुछ लोग।

पीएम मोदी ने परिवारवाद की राजनीति पर हमला करते हुए कहा कि ये लोग देश के लोकतंत्र को और देश के संविधान को अपना बंधक बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टिकरण है, मन काले हैं।

#WATCH | PM Narendra Modi takes a swipe at the Opposition; says, "...Today, people of the country have already decided to bring us back in 2024. So, people who are responsible for the plight of India have opened their shops...24 ke liye 26 hone waale rajnaitik dalon par ye bada… pic.twitter.com/UewufX8MQJ

पीएम मोदी ने अवधी भाषा में एक कविता सुनाई और इसका मतलब बताया। उन्होंने कहा

पीएम मोदी ने कहा कि इनके (विपक्षी दल) लिए देश का विकास मायने नहीं रखता है। इनके लिए परिवार का विकास मायने रखता है। उन्होंने कहा कि इनके लिए फैमिली फर्स्ट है। उन्होंने कहा कि इन परिवारवादी पार्टियों ने देश के युवाओं के साथ न्याय नहीं किया है। इनका एक ही एजेंडा है, अपना परिवार बचाओ।

पीएम ने कहा कि लंबे समय तक भारत में विकास का दायरा कुछ बड़े शहरों और कुछ क्षेत्रों तक सीमित रहा। उन्होंने कहा कि कुछ दलों की स्वार्थ भरी राजनीति के कारण विकास का लाभ देश के दूर-दराज वाले इलाकों तक पहुंचा ही नहीं।

#WATCH | Delhi: "... With this new terminal in Port Blair, the ease of travel will improve, ease of doing business will improve and the connectivity will also improve...," says PM Modi as he inaugurates the New Integrated Terminal Building of Veer Savarkar International Airport… pic.twitter.com/Hm4Ir4NOvd— ANI (@ANI) July 18, 2023