नई दिल्ली, एएनआई। कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने मैसुरु में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा, जब भारत का डिफेंस सेक्टर मजबूत होना शुरू हुआ तो कर्नाटक में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर बनाने की फैक्ट्री लगी।

जब भारत दुनिया में स्टार्टअप का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम बना तो कर्नाटक स्टार्टअप का कैपिटल बना। जब भारत में रेलवे का काम कई गुना तेज हुआ तो कर्नाटक में रेलवे का काम तेज हुआ। 2014 से पहले कर्नाटक में प्रतिवर्ष औसतन सिर्फ 7 किमी रेल लाइन का विद्युतीकरण हुआ था जबकि बीजेपी की सरकार में पिछले 9 साल में हर साल करीब 1600 किमी रेल लाइन का विद्युतीकरण हुआ।

पीएम मोदी ने कहा, कर्नाटक के लोगों के लिए ये चुनाव नया इतिहास रचने का चुनाव है।

#WATCH | Mysuru: "This election is about creating a new history. This election is about making Karnataka the number one state in the country," says PM Narendra Modi#KarnatakaAssemblyElection2023 pic.twitter.com/8LrE3gFQ9e