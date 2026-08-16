शौचालय और बिजली से सेमीकंडक्टर, AI और परमाणु ऊर्जा तक... पीएम मोदी के भाषणों में दिखी भारत के विकास की बदलती तस्वीर

जेएनएन, नई दिल्ली। किसी देश की विकास यात्रा को आंकड़ों और योजनाओं के अलावा उसके राजनीतिक नेतृत्व की प्राथमिकताओं से भी समझा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस के भाषण इस लिहाज से एक दिलचस्प दस्तावेज हैं। पिछले एक दशक के भाषणों को साथ रखकर देखें तो भारत की बदलती जरूरतों और बढ़ती महत्वाकांक्षाओं की तस्वीर दिखाई देती है।

2014 के आसपास भाषणों में शौचालय, बिजली, सड़क, बैंक खाते, गरीबी और किसानों की समस्याएं प्रमुख थीं। ये वे बुनियादी जरूरतें थीं, जिनकी कमी का असर सीधे आम लोगों की जिंदगी पर पड़ता था। धीरे-धीरे भाषणों का फोकस इन कमियों को दूर करने से आगे बढ़कर ऐसी क्षमताएं तैयार करने पर आया, जो भारत को तकनीक, विनिर्माण और वैश्विक अर्थव्यवस्था में मजबूत बना सकें।

शौचालय से सेमीकंडक्टर तक2014 में प्रधानमंत्री ने महिलाओं की गरिमा और खुले में शौच की समस्या को प्रमुखता से उठाया था। आज उसी मंच से सेमीकंडक्टर निर्माण और तकनीकी आत्मनिर्भरता की बात हो रही है। इसी तरह 2016 में ग्रामीण सड़कों की जरूरत महत्वपूर्ण मुद्दा थी।

कुछ साल बाद चर्चा 100 से ज्यादा उपग्रहों के प्रक्षेपण, चंद्रयान, गगनयान और अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंची। 2026 में एआई, क्वांटम तकनीक, रोबोटिक्स और डाटा सेंटर जैसे नए क्षेत्रों को भारत की अगली चुनौती बताया गया। गरीबी से आखिरी व्यक्ति तक विकास 2014 में गरीबी को देश की सबसे बड़ी चुनौतियों में गिनाते हुए इसे खत्म करने का संकल्प लिया गया था। अब जोर इस बात पर है कि विकास का लाभ समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे। 2026 के भाषण में दावा किया गया कि सामाजिक सुरक्षा का दायरा 2014 से पहले के 25 करोड़ लोगों से बढ़कर दस वर्षों में 100 करोड़ लोगों तक पहुंच गया है।

यानी गरीबी की चर्चा अब केवल आय के सवाल तक सीमित नहीं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा और विकास की पहुंच से भी जुड़ गई है।महिलाओं और किसानों के मुद्दे भी बदलेमहिलाओं से जुड़े मुद्दों में भी प्राथमिकता का विस्तार दिखता है। 2014 में सवाल था कि महिलाओं को खुले में शौच के लिए मजबूर क्यों होना पड़े। बाद के वर्षों में सशस्त्र बलों में महिलाओं को स्थायी कमीशन और अब लोकसभा-विधानसभाओं में 33 प्रतिशत प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दे सामने आए।

किसानों के मामले में भी कर्ज और आत्महत्या की चिंता से चर्चा एमएसपी, रिकार्ड कृषि उत्पादन, निर्यात और वैश्विक बाजारों तक पहुंच तक पहुंची।स्टार्टअप से पूरी वैल्यू चेन तक2015-16 में ‘स्टार्टअप इंडिया’ का लक्ष्य देश के युवाओं को कारोबार और नवाचार के नए अवसर देना था। 2026 तक निजी क्षेत्र के युवा स्टार्टअप्स के उपग्रह और राकेट लांच करने को भारत की नई क्षमता के उदाहरण के तौर पर पेश किया गया। इसी तरह ‘मेक इन इंडिया’ की शुरुआती अपील अब केवल उत्पाद बनाने तक सीमित नहीं है।

जोर डिजाइन से लेकर कलपुर्जों और पूरी वैल्यू चेन को भारत में विकसित करने तथा वैश्विक सप्लाई चेन में देश को भरोसेमंद केंद्र बनाने पर है।बिजली और बैंक खाते से परमाणु ऊर्जा व यूपीआई तकग्रामीण विद्युतीकरण और बैंक खाते खोलने जैसी बुनियादी जरूरतों से शुरू हुई यात्रा अब 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा, मेड-इन-इंडिया 6जी और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को दुनिया तक पहुंचाने के लक्ष्यों तक पहुंच गई है।

2015 में आजादी के 60 साल बाद भी केवल 40 प्रतिशत आबादी के पास बैंक खाते थे, जबकि 2025 में यूपीआई प्लेटफार्म दुनिया को हैरान कर रहे थे। पूरी दुनिया में यूपीआई ट्रांजैक्शन में भारत का हिस्सा 50 प्रतिशत था। 2026 में लक्ष्य डिजिटल पब्लिक टेक्नोलाजी को दुनिया के कोने-कोने तक पहुंचाने का है। ब्राडबैंड से 6जी तक का सफर 2015 में गांवों में ब्राडबैंड कनेक्शन पहुंचाने का संकल्प था ताकि दूर-दराज के इलाकों में स्कूलों तक शिक्षा पहुंच सके।

2026 में इंटरनेट का इस्तेमाल करनेवालों की संख्या चार गुना तक बढ़ी। डिजिटल ट्रांजैक्शन 100 गुना बढ़ गया। गौरतलब है कि पीएम मोदी ने 2024 में लाल किले की प्राचीर से कहा था कि हम 6जी के लिए मिशन मोड में काम कर रहे हैं और अपनी तरक्की से दुनिया को हैरान कर देंगे। नक्सलवाद और युवाओं की चिंता 2017 में माओवाद को खत्म करने और युवाओं को उग्रवाद की राह पर जाने से रोकने की चिंता थी।