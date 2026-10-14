मार्क कार्नी से पीएम मोदी की फोन पर बातचीत, द्विपक्षीय संबंधों पर हुई चर्चा

पीटीआई, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी से फोन पर सौहार्दपूर्ण और सार्थक बातचीत की।

दोनों नेताओं ने भारत-कनाडा संबंधों में आई सकारात्मक गति को आगे बढ़ाने तथा व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और जन-संपर्क जैसे प्रमुख क्षेत्रों में ठोस परिणाम हासिल करने पर सहमति जताई।

पीएम मोदी ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर कहा कि भारत और कनाडा मिलकर अधिक स्थिर एवं समृद्ध विश्व के निर्माण में योगदान दे रहे हैं।

वहीं, कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के कार्यालय ने बताया कि पीएम मोदी दिसंबर में कनाडा की यात्रा करेंगे। दोनों नेताओं ने फोन पर बातचीत के दौरान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) पर वार्ता जल्द से जल्द पूरी करने की प्रतिबद्धता जताई।