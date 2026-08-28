पीएम की अपील के बाद सोशल मीडिया पर एक्टिव हुए मोदी कैबिनेट के मंत्री, शाह सबसे आगे

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 जुलाई 2026 को कैबिनेट बैठक में मंत्रियों से इंस्टाग्राम पर ज्यादा एक्टिव होने, रील बनाने और युवाओं से सीधा संवाद करने की बात कही थी।

महज एक महीने के अंदर इस अपील का असर दिखने लगा है। 24 अगस्त तक 29 में से 28 यानी 97 प्रतिशत कैबिनेट मंत्रियों की इंस्टाग्राम एक्टिविटी में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जदयू के राजीव रंजन सिंह को छोड़कर बाकी सभी मंत्री सोशल मीडिया पर पहले से कहीं ज्यादा एक्टिव हो गए हैं।

सोशल मीडिया मोदी कैबिनेट की डिजिटल स्ट्राइक इस समय में मंत्रियों ने कुल 1179 पोस्ट किए। मंत्रियों के पोस्ट में औसतन 48 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। युवा वर्ग, खासकर जेन-जी तक पहुंच बनाने के लिए रील्स पर खास जोर दिया जा रहा है। शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने नीतियों और अहम मुद्दों को रील्स के जरिए आसान भाषा में समझाने पर फोकस किया है।

अमित शाह फॉलोअर्स में सबसे आगे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के मामले में गृह मंत्री अमित शाह सबसे आगे हैं। उनके फॉलोअर्स में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। अन्य मंत्रियों के आंकड़े इस प्रकार हैं। धर्मेंद्र प्रधान के फॉलोअर्स 2.43 लाख, प्रह्लाद जोशी के 1.26 लाख, सीआर पाटिल के 2.57 लाख और विदेश मंत्री एस. जयशंकर के फॉलोअर्स में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कुछ मंत्रियों के फॉलोअर्स 8.53 लाख और 2.95 लाख के आसपास पहुंच गए हैं।

रील्स पर जोर, युवाओं से सीधा संवाद पीएम मोदी की सलाह के बाद मंत्रियों ने रील्स को अपनी संचार रणनीति का अहम हिस्सा बना लिया है। जटिल नीतियों को रोचक और संक्षिप्त रील्स के जरिए समझाने की कोशिशें तेज हुई हैं।