PM Modi: पीएम मोदी ने साझा की कैपिटल ग्रुप की रिपोर्ट, बोले- वैश्विक स्तर पर चमकता सितारा है भारत

नई दिल्ली, पीटीआई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इंटरनेट मीडिया पर कैपिटल ग्रुप की एक रिपोर्ट को साझा करते हुए कहा कि भारत और अधिक विकास की प्रबल इच्छा के साथ एक वैश्विक चमकता सितारा है।

पीएम मोदी ने ट्विटर पर रिपोर्ट को साझा करते हुए कहा कि युवाओं और उद्यमियों को ये नौ बिंदु काफी दिलचस्प लगेंगे। कैपिटल ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत इस दशक के उभरते बाजारों में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। यहां पिछले 10 वर्षों में राजनीतिक स्थिरता रही है। इस दौरान आर्थिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई।

Youngsters and entrepreneurs will find these 9 points interesting. And yes, India is a global bright spot with a strong desire to grow even more!https://t.co/PMfO8ze1Jg