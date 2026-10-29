विकास को मिलेगी रफ्तार... पीएम मोदी ने प्रगति बैठक में 16,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं की समीक्षा की

पीटीआई, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को प्रगति प्लेटफार्म की 54वीं बैठक में रेलवे, पीएम एकता माल और बल्क ड्रग पार्क से जुड़ी 16,000 करोड़ रुपये से अधिक की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की।

ये परियोजनाएं 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित हैं।प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा तीर्थ में आयोजित बैठक में परियोजनाओं को समय पर पूरा करने, विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने और क्रियान्वयन संबंधी बाधाओं को दूर करने पर जोर दिया गया।

पीएम मोदी ने कहा कि पीएम एकता माल स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने, कारीगरों की आजीविका मजबूत करने और उनके कारोबार के विस्तार में मददगार होने चाहिए। उन्होंने इन्हें पर्यटन और स्थानीय व्यवसायों से जोड़ने तथा इनके निर्माण की नियमित समीक्षा करने का निर्देश दिया। आंध्र प्रदेश, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में बल्क ड्रग पार्क की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने सक्रिय औषधीय सामग्री (एपीआई) और आवश्यक औषधीय कच्चे माल के घरेलू उत्पादन को प्राथमिकता देने पर जोर दिया।