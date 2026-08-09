'भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले हमारी प्रेरणा बने रहेंगे', पीएम मोदी ने स्वतंत्रता सेनानियों को किया याद

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को ऐतिहासिक 'भारत छोड़ो आंदोलन' में हिस्सा लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया और कहा कि उनका साहस हर भारतीय के लिए हमेशा प्रेरणा बना रहेगा।

प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि 'भारत छोड़ो' के उद्घोष ने स्वतंत्रता संग्राम में नई ऊर्जा भर दी और औपनिवेशिक शासन से आजाद होने के लिए लोगों के अटूट संकल्प को दिखाया।

'भारत छोड़ो आंदोलन' नौ अगस्त, 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया था और इसने भारत की आजादी की लड़ाई को एक निर्णायक गति दी थी।

इसी दिन गांधीजी ने अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने के लिए भारतीयों को "करो या मरो" का नारा दिया था। यह आंदोलन मुंबई के गवालिया टैंक मैदान से शुरू हुआ था। हर साल इस दिन को 'अगस्त क्रांति दिवस' के रूप में मनाया जाता है।