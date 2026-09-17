'माताओं-बहनों को कुछ मांगना नहीं पड़ेगा', पीएम मोदी ने बंगाल में दी अन्नपूर्णा योजना की चौथी किस्त

डिजिटल डेस्क, कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुरुवार, 17 सितंबर को पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा योजना की चौथी किस्त जारी की है। पीएम मोदी ने इस मौके पर बंगाल की माताओं-बहनों को संबोधित किया।

पीएम मोदी ने अन्नपूर्णा योजना की किस्त जारी करते हुए कहा, 'आज कई महिलाओं को सीधे उनके बैंक खातों में आर्थिक मदद मिल रही है। इसमें कोई बिचौलिया नहीं है और न ही कोई कट मनी है।'

1.5 करोड़ बहनों के खाते में पैसे ट्रांसफर

पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, 'हमारी सरकार का मकसद यह पक्का करना है कि कोई भी पात्र महिला अन्नपूर्णा योजना के फायदों से वंचित न रहे। हम इस लक्ष्य को पाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं।'

प्रधानमंत्री ने आगे कहा, 'हमारी सरकार का मकसद यह भी है कि कोई भी पात्र महिला अन्नपूर्णा योजना के फायदों से वंचित न रहे। इस मकसद के लिए यहां तेजी से काम भी हो रहा है।' पीएम मोदी ने योजना के बारे में बताते हुए कहा, 'बंगाल में हमारी बहनों के बैंक खातों में हर महीने एक निश्चित रकम जमा की जाएगी, ऐसी रकम जिसके लिए उन्हें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यह उनके लिए एक बड़ी मदद है।'

प्रधानमंत्री ने आगे कहा, 'आज, अन्नपूर्णा योजना की चौथी किस्त लगभग 1.5 करोड़ बहनों के खातों में पहुंच रही है, जिससे उन्हें हर महीने 3,000 रुपये मिल रहे हैं। हमारा मानना है कि बंगाल की महिलाओं के पास फैसले लेने की ताकत और आगे बढ़ने का साहस, दोनों होने चाहिए।'

अन्नपूर्णा योजना से बढ़ेगा महिलाओं का आत्मविश्वास प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'अन्नपूर्णा योजना बंगाल की महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ाने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास है। हमारा विजन है कि बंगाल की महिलाओं में फैसले लेने की शक्ति हो और आगे बढ़ने का साहस भी।'

प्रधानमंत्री ने कहा, 'घर में हमारी माताओं और बहनों के कंधों पर कई जिम्मेदारियां होती हैं। कई छोटे-बड़े फैसलों के बीच महिलाएं हर तरह से परिवार का ख्याल रखती हैं और जब उनके लिए जरूरी खर्चों की चिंता कम हो जाती है, तो उनका आत्मविश्वास और भी बढ़ जाता है।'

पीएम मोदी ने इस योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए कहा, 'आज अन्नपूर्णा योजना के जरिए बंगाल की माताओं और बहनों के सशक्तिकरण की दिशा में एक नया कदम उठाया गया है। मैं उन सभी माताओं और बहनों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं जिन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा।'