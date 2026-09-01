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पीएम मोदी ने किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान के नेताओं को भेंट किए खास उपहार, भारतीय संस्कृति की दिखी झलक

By Digital Desk Edited By: Jeet Kumar
Updated: Tue, 01 Sep 2026 11:50 PM (IST)

पीएम मोदी ने एससीओ के 26वें राष्ट्राध्यक्ष परिषद की बैठक के दौरान उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के नेताओं को भारतीय पारंपरिक ...और पढ़ें

PM मोदी ने मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रपतियों को भेंट की संगमरमर और सिल्क की ऐतिहासिक कलाकृतियां

 PM मोदी ने मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रपतियों को भेंट की संगमरमर और सिल्क की ऐतिहासिक कलाकृतियां

HighLights

  1. पीएम मोदी उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की आधिकारिक यात्रा समाप्त करके अब दिल्ली लौट आए हैं

  2. अपनी इस यात्रा के दौरान उन्होंने वहां के नेताओं को भारतीय संस्कृति से जुड़े विशेष उपहार भेंट किए

एएनआई, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के 26वें राष्ट्राध्यक्ष परिषद की बैठक के दौरान उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के नेताओं को भारतीय पारंपरिक शिल्प, वस्त्र, चाय, संगीत वाद्ययंत्र और साहित्यिक कृतियों के रूप में कई खास उपहार दिए। ये उपहार भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मध्य एशिया के साथ लंबे सांस्कृतिक-कूटनीतिक संबंधों को दर्शाते हैं।

उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति को उपहार

पीएम मोदी ने उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव को आगरा की पारंपरिक संगमरमर जड़ाई वाली सजावटी प्लेट भेंट की, जिसमें नीले, हरे और लाल रंग के फूल-पत्तियों के डिजाइन पॉलिश्ड सफेद संगमरमर पर जड़े गए हैं। इसके अलावा कांगड़ा वैली (हिमाचल प्रदेश) की प्रीमियम कांगड़ा फर्स्ट फ्लश ब्लैक टी और ग्रीन टी के दो बॉक्स नक्काशीदार लकड़ी के डिब्बे में दिए गए।

उन्हें जम्मू-कश्मीर से जुड़ा चंदन की लकड़ी का शता तंत्री वीणा (संतूर) भी भेंट किया गया, जिसकी उज्बेकिस्तान के पारंपरिक चांग वाद्ययंत्र से समानता दोनों देशों की संगीत परंपराओं के बीच संबंध को रेखांकित करती है।

एक और खास उपहार था उज्बेक ग्रैंडमास्टर जावोखिर सिंदारोव का 2025 फाइडे विश्व कप फाइनल (गोवा) का मूल हस्तलिखित स्कोरशीट। सिंदारोव ने चीन के वेई यी को हराकर सबसे युवा फाइडे विश्व कप चैंपियन बनने का रिकॉर्ड बनाया था।

 

उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री और परिवार को उपहार

उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला अरिपोव को संगमरमर जड़ाई वाली प्लेट और संगमरमर की जड़ाई वाले कस्केट के साथ बनारसी रेशम की स्टोल दी गई। स्टोल पर पेसले जाड़ी डिजाइन है।

राष्ट्रपति की पत्नी जिरोत मिर्जियोयेवा को भी संगमरमर कस्केट और बनारसी रेशम स्टोल भेंट किया गया। राष्ट्रपति की पुत्री को फूलों की टोकरी वाला चांदी का ब्रोच दिया गया, जिसमें ओपनवर्क, लेटिसवर्क और हरे केबोचोन पत्थर लगे हैं।

किर्गिस्तान के नेताओं को उपहार

किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री को डोकरा कलाकृति भेंट की गई, जिसमें पारंपरिक संगीतकारों की जोड़ी को खोई हुई मोम धातु ढलाई तकनीक से बनाया गया है। किर्गिस्तान के राष्ट्रपति को लद्दाखी त्सुग-दुल कंबल (ज्यामितीय, फूलों और स्टाइलाइज्ड डिजाइनों वाला ऊनी वस्त्र) और बिबेक देबरॉय द्वारा अनूदित महाभारत के 10 खंडों वाला अंग्रेजी अनुवाद उपहार स्वरूप दिया गया।