पीएम मोदी ने किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान के नेताओं को भेंट किए खास उपहार, भारतीय संस्कृति की दिखी झलक

एएनआई, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के 26वें राष्ट्राध्यक्ष परिषद की बैठक के दौरान उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के नेताओं को भारतीय पारंपरिक शिल्प, वस्त्र, चाय, संगीत वाद्ययंत्र और साहित्यिक कृतियों के रूप में कई खास उपहार दिए। ये उपहार भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मध्य एशिया के साथ लंबे सांस्कृतिक-कूटनीतिक संबंधों को दर्शाते हैं।

Gift given by PM to Prime Minister of Uzbekistan Abdulla Aripov | Marble Inlay Decorative Plate: The Marble Inlay Plate showcases India’s traditional stone-inlay craftsmanship, featuring intricate floral and foliate motifs in blue, green and red set into polished white marble.… pic.twitter.com/o6NDmwsny7 — ANI (@ANI) September 1, 2026 उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति को उपहार पीएम मोदी ने उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव को आगरा की पारंपरिक संगमरमर जड़ाई वाली सजावटी प्लेट भेंट की, जिसमें नीले, हरे और लाल रंग के फूल-पत्तियों के डिजाइन पॉलिश्ड सफेद संगमरमर पर जड़े गए हैं। इसके अलावा कांगड़ा वैली (हिमाचल प्रदेश) की प्रीमियम कांगड़ा फर्स्ट फ्लश ब्लैक टी और ग्रीन टी के दो बॉक्स नक्काशीदार लकड़ी के डिब्बे में दिए गए। उन्हें जम्मू-कश्मीर से जुड़ा चंदन की लकड़ी का शता तंत्री वीणा (संतूर) भी भेंट किया गया, जिसकी उज्बेकिस्तान के पारंपरिक चांग वाद्ययंत्र से समानता दोनों देशों की संगीत परंपराओं के बीच संबंध को रेखांकित करती है।

एक और खास उपहार था उज्बेक ग्रैंडमास्टर जावोखिर सिंदारोव का 2025 फाइडे विश्व कप फाइनल (गोवा) का मूल हस्तलिखित स्कोरशीट। सिंदारोव ने चीन के वेई यी को हराकर सबसे युवा फाइडे विश्व कप चैंपियन बनने का रिकॉर्ड बनाया था। Gift given by PM to Daughter of President of Uzbekistan | Fine Silver Brooch: The Fine Silver Brooch showcases the precision and artistry of Indian jewellery craftsmanship, featuring a floral bouquet in an ornamental basket with intricate openwork, latticework and finely detailed… pic.twitter.com/m0y50W7orB — ANI (@ANI) September 1, 2026 उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री और परिवार को उपहार उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला अरिपोव को संगमरमर जड़ाई वाली प्लेट और संगमरमर की जड़ाई वाले कस्केट के साथ बनारसी रेशम की स्टोल दी गई। स्टोल पर पेसले जाड़ी डिजाइन है।