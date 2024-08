भारत-पोलैंड का पांच साल का एक्शन प्लान तैयार, सिक्यूरिटी एग्रीमेंट पर बनी सहमति; पढ़ें पूरी स्ट्रेटजी

45 वर्षों बाद भारतीय प्रधानमंत्री ने पोलैंड की यात्रा की है। वहीं पीएम मोदी का टुस्क सरकार ने बहुत ही जोरदार स्वागत किया है। दोनों प्रधानमंत्रियों ने कारोबार व निवेश, प्रौद्योगिकी व शहरी ढांचागत क्षेत्र में रिश्तों को प्रगाढ़ बनाने पर खास जोर दिया है। पोलैंड अभी मध्य एशिया में भारत का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार देश है और मोदी ने अपनी इस यात्रा के बाद द्विपक्षीय कारोबार के और बढ़ने की संभावना जताई है। साथ ही प्रशिक्षित व कुशल भारतीय कामगारों को पोलैंड में ज्यादा अवसर देने को लेकर दोनों सरकारों के बीच एक समझौता करने की भी सहमति बनी है।

Action Plan (2024-2028) for the Implementation of the India-Poland Strategic Partnership - Building on the consensus reached by the Prime Ministers of India and Poland during talks held on August 22, 2024, in Warsaw and recognising the momentum in bilateral cooperation created by… pic.twitter.com/uvJOHULDdP