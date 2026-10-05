GST सुधारों का अगला चरण: रजिस्ट्रेशन, रिटर्न, रिफंड होगा आसान, PM मोदी बोले- विकसित भारत की नींव होगी मजबूत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि जीएसटी सुधारों का अगला चरण नियमों का पालन करना आसान बनाएगा और रिफंड प्रोसेस को बेहतर करेगा, जिससे कारोबारियों को निवेश करने और आगे बढ़ने का ज्यादा भरोसा मिलेगा। इससे विकसित भारत की नींव मजबूत होगी।

वे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की उस आर्टिकल का जिक्र कर रहे थे, जिसमें कहा गया है कि अगली पीढ़ी का जीएसटी टैक्स सिस्टम को आसान और ज्यादा अनुमान लगाने लायक बना रहा है। साथ ही कारोबारियों और परिवारों की मदद भी कर रहा है।

यह सुधार आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने, रेवेन्यू मजबूत करने और पूरे भारत में कंपनियों के लिए अधिक मौके पैदा करने में मदद कर रहा है। सीतारमण ने एक पोस्ट में कहा कि अगली पीढ़ी का जीएसटी टैक्सपेयर्स को राहत देने और हमारी अर्थव्यवस्था को तेजी देने, दोनों मकसद पूरे कर रहा है। अगला चरण रजिस्ट्रेशन, रिटर्न, रिफंड, विवादों और इनपुट टैक्स क्रेडिट से जुड़े नियमों के पालन को आसान बनाने पर केंद्रित होगा।