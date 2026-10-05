GST सुधारों का अगला चरण: रजिस्ट्रेशन, रिटर्न, रिफंड होगा आसान, PM मोदी बोले- विकसित भारत की नींव होगी मजबूत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जीएसटी सुधारों का अगला चरण नियमों का पालन आसान बनाएगा और रिफंड प्रक्रिया को बेहतर करेगा, जिससे कारोबारियों का भरोसा बढ़ेगा।
HighLights
जीएसटी सुधारों का अगला चरण नियमों का पालन आसान बनाएगा।
रिफंड प्रक्रिया बेहतर होगी, जिससे कारोबारियों का विश्वास बढ़ेगा।
यह सुधार विकसित भारत की नींव मजबूत करेगा, आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि जीएसटी सुधारों का अगला चरण नियमों का पालन करना आसान बनाएगा और रिफंड प्रोसेस को बेहतर करेगा, जिससे कारोबारियों को निवेश करने और आगे बढ़ने का ज्यादा भरोसा मिलेगा। इससे विकसित भारत की नींव मजबूत होगी।
वे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की उस आर्टिकल का जिक्र कर रहे थे, जिसमें कहा गया है कि अगली पीढ़ी का जीएसटी टैक्स सिस्टम को आसान और ज्यादा अनुमान लगाने लायक बना रहा है। साथ ही कारोबारियों और परिवारों की मदद भी कर रहा है।
यह सुधार आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने, रेवेन्यू मजबूत करने और पूरे भारत में कंपनियों के लिए अधिक मौके पैदा करने में मदद कर रहा है।
सीतारमण ने एक पोस्ट में कहा कि अगली पीढ़ी का जीएसटी टैक्सपेयर्स को राहत देने और हमारी अर्थव्यवस्था को तेजी देने, दोनों मकसद पूरे कर रहा है। अगला चरण रजिस्ट्रेशन, रिटर्न, रिफंड, विवादों और इनपुट टैक्स क्रेडिट से जुड़े नियमों के पालन को आसान बनाने पर केंद्रित होगा।
सात अक्टूबर को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले, वित्त मंत्री ने सुधारों के अगले चरण के लिए सरकार का पक्ष रखा है।
(समाचार एजेंसी आईएएनएस के इनपुट के साथ)