PM Modi on Chandrayaan 3: चंद्रयान की सफलता पूरी मानवता के लिए शुभ संकेत- पीएम मोदी

नई दिल्ली, पीटीआई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि चंद्रयान की सफलता पूरी मानवता के लिए शुभ संकेत है। उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के महत्वाकांक्षी चंद्रयान-3 के प्रक्षेपण पर शुभकामनाओं के लिए अपने भूटानी समकक्ष लोटे शेरिंग को धन्यवाद दिया।

भूटानी प्रधानमंत्री के ट्वीट का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कहा, आपके गर्मजोशी भरे शब्दों के लिए धन्यवाद। वास्तव में चंद्रयान की सफलता पूरी मानवता के लिए शुभ संकेत है।

Thank you, Excellency, for your warm words. Indeed, success of Chandrayaan augurs well for the entire humanity. https://t.co/1ke9Ga1rzY