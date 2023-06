PM मोदी ने लोगों से की अपील- स्वस्थ जीवन के लिए योग को बनाएं दिनचर्या का हिस्सा; साझा किया एक वीडियो

नई दिल्ली, पीटीआइ। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को कहा कि योग शरीर की ताकत और मन की शांति दोनों को बढ़ाता है। उन्होंने लोगों से स्वस्थ जीवन के लिए योग को दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। प्रधानमंत्री ने अलग-अलग आसनों को दर्शाते हुए 'मोदी के साथ योग' शीर्षक वाला वीडियो भी साझा किया। ट्वीट में उन्होंने कहा कि विभिन्न आसनों के कुछ वीडियो आपके लिए साझा कर रहा हूं।

Yoga holds profound benefits for both body and mind, fostering strength, flexibility, and tranquility. Let us make Yoga a part of our lives and further wellness as well as peace. Sharing a set of videos depicting the various Asanas. https://t.co/Ptzxb89hrV