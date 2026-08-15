'दुनिया से जो मिलता है उससे सस्ता और अच्छा देना होगा', MSME और विनिर्माण क्षेत्र से बोले पीएम मोदी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के एमएसएमई और मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर से कहा कि वर्ष 2014 के बाद से भारत का दुनिया के 40 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) हो रहा है, लेकिन इसका लाभ उन्हें तभी मिलेगा जब वे दुनिया में जो मिलता है उससे अच्छा और सस्ता निर्माण करेंगे।

एफटीए को उन्होंने एक बड़ा अवसर बताते हुए कहा कि पंजाब के लुधियाना से लेकर तमिलनाडु के तिरुपुर का टेक्सटाइल दुनिया में पहुंच सकता है। एफटीए ने केरलम से लेकर गुजरात, तमिलनाडु व पश्चिम बंगाल के झींगा के निर्यात की संभावना बढ़ा दी है।

एमएसएमई से उन्होंने कहा कि 40 देशों के साथ एफटीए उनके लिए व्यापार बढ़ाने का बड़ा मौका है। शुक्रवार को स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने एक बार फिर से विनिर्माण के लिए गुणवत्ता पर विशेष जोर दिया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि लागत कम करने व गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत आगे बढ़ाना होगा। उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ हमें छोटे-छोटे पार्ट्स भी बनाने होंगे। पूरी वैल्यू चेन हमारी होनी चाहिए। डिजाइन से लेकर मैन्यूफैक्चरिंग तक में भारत को ग्लोबल सप्लाई चैन का भरोसेमंद केंद्र बनना होगा। देश की निर्माण इकाइयों को कम लागत में बेहतर निर्माण करने वाला बनाना होगा। हमें अपने उत्पाद को यूजर फ्रेंडली बनाना होगा। हमारी पैकेजिंग दुनिया के लोगों को लुभावने वाला हो। वैश्विक बाजार में हमारी पहचान विश्वसनीयता और गुणवत्ता के आधार पर होनी चाहिए।विदेश व्यापार विशेषज्ञों का कहना है कि चालू वित्त वर्ष 2026-27 के पहले चार महीनों में निर्यात में होने वाली दहाई अंक की बढ़ोतरी से जाहिर है कि भारतीय वस्तुओं की स्वीकार्यता दुनिया में बढ़ी है और यह गुणवत्ता में सुधार के कारण ही संभव हो सका है।

अमेरिका, चीन, यूएआई, आस्ट्रेलिया, सिंगापुर, जर्मनी, फ्रांस जैसे विकसित देशों में निर्यात बढ़ने से भारतीय वस्तुओं की ब्रांडिंग भी बढ़ रही है। विशेषज्ञों ने बताया कि देश के निर्यात में करीब 40 प्रतिशत का योगदान एमएसएमई का है, इसलिए प्रधानमंत्री ने एमएसएमई को खास रूप से संबोधित किया। मैन्यूफैक्चरिंग बढ़ने से रोजगार में भी इजाफा होता है।