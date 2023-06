PM Modi ने अमित शाह और जेपी नड्डा से की मुलाकात, भाजपा के संगठन महासचिव बीएल संतोष रहे मौजूद

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को अपने आवास पर विधानसभा और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और भाजपा के संगठन महासचिव बीएल संतोष से मुलाकात की। मंगलवार को पीएम मोदी ने भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से पांच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई थी। पीएम मोदी ने एक समान कानून की भी जोरदार वकालत की थी।

PM Modi ने अमित शाह और जेपी नड्डा से की मुलाकात। फाइल फोटो।

नई दिल्ली, एएनआई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को अपने आवास पर विधानसभा और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और भाजपा के संगठन महासचिव बीएल संतोष से मुलाकात की। पीएम मोदी ने दिखाई थी पांच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी मंगलवार को पीएम मोदी ने भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से पांच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई थी। इस दौरान पीएम मोदी ने ट्रेन के चालक दल के सदस्यों और वंदे भारत ट्रेन में सवार कुछ बच्चों के साथ बातचीत की थी। एक समान कानून की पीएम मोदी ने की वकालत पीएम मोदी ने एक समान कानून की भी जोरदार वकालत की। उन्होंने कहा कि देश दो कानूनों से नहीं चल सकता और समान नागरिक संहिता संविधान का हिस्सा है। आज यूसीसी के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है। देश दो कानूनों पर कैसे चल सकता है? संविधान भी समान अधिकार की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी पर क्या बोला है? सुप्रीम कोर्ट ने भी यूसीसी लागू करने को कहा है। विपक्ष लोग वोट बैंक की राजनीति खेल रहे हैं। विशेष रूप से भारतीय संविधान का भाग चार, अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों से मेल खाता है, जो राज्य के लिए पूरे भारत में अपने नागरिकों को एक समान नागरिक संहिता (यूसीसी) प्रदान करना अनिवार्य बनाता है।

Edited By: Sonu Gupta